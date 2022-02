Mike Terranova: „Eigentlich wollte ich ohne Stürmer spielen“

Oberhausen. Ungewohnt defensiv ausgerichtet kam RWO zu einem Erfolg beim starken SV Rödinghausen. Mike Terranova hatte sein Team gut eingestellt.

Das Geständnis überraschte, zumal aus dem Mund eines einstigen Vollblutstürmers: „Eigentlich wollte ich ganz ohne Stürmer spielen“, bekannte RWO-Trainer Mike Terranova nach dem 1:0 seiner Schützlinge beim SV Rödinghausen. Er hatte großen Respekt vor der Offensivkraft der Gastgeber, die zuletzt dem SC Preußen Münster so zugesetzt hatten und wählte deshalb eine defensive Grundausrichtung.

Ganz ohne Stürmer ging’s nicht bei den Rot-Weißen, aber immerhin: Alle (es waren nicht wenige) agierten ein paar Meter tiefer als normal, tauchten weniger eng und unmittelbar vor Rödinghausens Tor auf. Das mag die Leistung von Sven Kreyer, Anton Heinz, Shaibou Oubeyapwa eingeschränkt erscheinen lassen, aber Tatsache ist, dass sie im Konzept des Trainers tolle Rollen spielten – auch der eher feingliedrige Hüseyin Bulut, der als Spitze einer Vertikal-Achse mit Jerome Propheter und Fabian Holthaus wie Hintermänner agierte, zeigte kämpferisch-defensive Qualität.

Offensivabteilung arbeitete taktisch klug mit

Terranovas Truppe präsentierte gerade unter dem zunehmenden Druck des SVR eine Abgeklärtheit und Ruhe, vor der man nur Respekt haben kann. Die Mannschaft hat eine Menge gelernt, der Trainer hat ihr eine Menge beigebracht.

Die wahre Feuerprobe steht freilich aus. Darauf zielte Patrick Bauders Antwort auf die ironische gemeinte Frage, ob RWO am besten nur noch Auswärtsspiele bestreiten solle, ab: „Jetzt müssen auch Heimspiele gewonnen werden.“ Nach dem nächsten Auswärtsmatch in Ahlen (5. März) heißt am 12. März der Gegner RWE. Ob man sich bei RWO eine kleine Chance ausrechnet? Dazu mag sich kein Verantwortlicher äußern, aber falls RWE das Böller-Match gegen Münster mit null Punkten angeschrieben wird, wird das Folgen haben.

Zeit von Maik Odenthal läuft ab, Jerome Propheter hat verlängert

Alle Rechnerei, alles Spekulieren sind aber nicht hilfreich: RWO muss Hausaufgaben machen, die in dieser Phase der Saison vorrangig in der Personalplanung bestehen. Insofern ist die Verlängerung von Propheter, der in sein viertes RWO-Jahr geht, wichtig: An dem 31-Jährigen können sich viele orientieren. Er setzt ein Signal. Ebenso ist es eines, dass sich die Zeit von Maik Odenthal offenbar dem Ende neigt – in Oberhausen. Ein guter Fußballer, der zu oft auf das falsche Umfeld getroffen ist, falschen Beratern Glauben schenkte.

Damit ist klar, wo anzusetzen ist: Die Rolle, die Odenthal an guten Tagen für das Team spielte, muss adäquat ausgefüllt werden. Fast überall gibt es hochinteressante Spieler, die RWO stärken könnten, die auch an RWO interessiert sind. Und dass RWO einen hochinteressanten Trainer hat, der Spieler integrieren und fit für mehrere Systeme machen kann, ist ohnehin nicht mehr zu bezweifeln.