Michael Zurhausen: 501 Kilometer in einer Woche kurbeln

„Gans, Glühwein und Glotze können es allein an den Weihnachtsfeiertagen und danach doch nicht sein“, sagt Michael Zurhausen. Der Radsport-Enthusiast vom RC Olympia Buer, In Oberhausen Organisator des Rück-Rennens, will auch Sportler aus Oberhausen, „zwischen den Jahren“ an der ersten „Ruhrpott-Challenge 501“ teilzunehmen.

Manchmal sind es nur zwei simple Zahlen, die zum Mitmachen animieren können. 501 Kilometer statt 5000 Kalorien – unter diesem Leitbegriff sind Rennrad-, Cross-, Mountainbike- und Trekking-Fahrer aufgerufen, vom 24. bis zum 31. Dezember mitzumachen.

E-Bikes dürfen nicht mitmachen

An Details wird noch gefeilt, das Grundgerüst steht indes schon längst: Eine Woche lang ab Heiligabend sollen bei der Premiere der „Ruhrpott-Challenge“ mindestens 501 Trainingskilometer gesammelt werden. Gemeldet werden die täglich gefahrenen Kilometer über die kostenlose Komoot-App. Auf der Internetseite www.rpt-radrennen.de werden zudem jeden Tag die Ergebnisse der gefahrenen Kilometer veröffentlicht. Die Aktion endet am 31. Dezember um 18 Uhr.

Preise werden verlost

Folgende Einzelheiten sieht das Reglement vor: Der Teilnehmer, der in dieser Zeit die meisten Kilometer gefahren hat, gewinnt das „Ruhrpott-Festival 501“. Eine Sonderwertung gibt es für die Frau mit den meisten Kilometern. Jeder Teilnehmer, der 501 Kilometer geschafft hat, bekommt einen Rahmenaufkleber „Finisher – 501“ und nimmt an einer Verlosung von 20 Preisen teil. Das Startgeld beträgt pro Fahrer zehn Euro. Der Reinerlös wird nach Veranstalterangaben gespendet. Startberechtigt sind Radsportler (Einzelpersonen) ab 16 Jahren. E-Bikes sind nicht zugelassen.