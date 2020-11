Michael Servaty ist beim SC 1912 der Analyst an der Platte

„In Michi haben wir endlich unseren Einser gefunden“, adelt Christian Strack seinen Mitspieler Michael Servaty in dieser Saison. Der noch 26-Jährige betont dabei, dass er sich diese Spielzeit beim Tischtennis-Drittligisten Buschhausen 1912 sportlich wieder selbst gefunden hat. Der ehrgeizige Neusser hatte seine Probleme im ersten Jahr, ist nun aber genau das Zugpferd , das die Zwölfer in die Spitzengruppe manövriert hat.

Mit acht Jahren kam er zum Tischtennis . Dadurch, dass der eigene Vater selbst gespielt hat, wurde im Urlaub in Bayern auch vor dem Vereinssport auf der Steinplatte die Zelluloidkugel gewechselt. „Es hat sofort Spaß gemacht, aber ich wollte vieles ausprobieren“, erzählt er. Montags Judo, dienstags und donnerstags Fußball , mittwochs Schwimmen, freitags Tischtennis und „manchmal noch am Samstag Tennis“, lacht er.

Fußball immer noch als Freizeitsport

Erfolg hatte er schnell im Tischtennis, der Fußball blieb als Freizeitsport mit den Kumpels immer dabei. „Wir haben immer noch eine Runde, die sich vor Weihnachten in der Halle trifft, aber das wird dieses Jahr ausfallen.“

So blieb es für Servaty beim Tischtennis, dort machte er Fortschritte und musste zu seinem Jugendverein Germania Grefrath nur einmal über die Straße. Dort gab es für den damals Neunjährigen keine Schülermannschaft, schnell musste er sich bei der Jugend beweisen. Das war nicht ideal, doch er sammelte hier wichtige erste Erfahrungen, die ihm in Grevenbroich halfen, das Beste aus seinem Spiel zu machen. Beim TTC BW Grevenbroich spielte er dann alle Jugendmannschaften, schaffte es durch die westdeutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft in die Landesliga und erfuhr durch Hans Wessig und Johannes Dimmig die entsprechende Förderung.

Große Sprünge in der Jugend gemacht

„Wessig war einer der besten Jugendleiter in Deutschland überhaupt“, urteilt Servaty über seinen jüngst verstorbenen Weggefährten.

Michael Servaty mit Manuel Kupfer im Doppel in der Vorsaison. Für diese Spielzeit war Thomas Pellny vorgesehen, aber bekanntlich gibt es in dieser Corona-Saison keine Doppel. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Er blieb dran, spielte und ackerte viel an sich. „In der Zeit habe ich die größten Sprünge gemacht“, erinnert er sich. Sein Start oben in der Landesliga ging mit 0:21 daneben. Doch binnen zwei Jahren schaffte er, nach den vielen Turnieren und den gesammelten Erfahrungen den Sprung nicht nur zu einer positiven Bilanz oben in der Oberliga, sondern wieder zurück in die Heimat. Diesmal zur TG Neuss . Über Bayer Uerdingen und DJK Holzbüttgen ging es fünf Jahre bis zum TTC Indeland Jülich in die 2. Bundesliga.

Nun hatte sich Servaty endgültig zu dem Spieler entwickelt, der auch überregional auf sich aufmerksam macht. „Mein Spiel ist durch hohe Grundsicherheit geprägt.“

Dabei ist Servaty keinesfalls ein Abwehrspieler, aber auch keiner, der „auf Teufel komm raus eine Bombe nach der anderen raushaut. Dafür bin ich nicht durchschlagskräftig genug.“ So analysiert Servaty lieber seinen Gegenüber, kann mit Vor- und Rückhand mithalten und schnell aus passiver Situation in eine aktive schalten. „Ich war nie der größte oder kräftigste“, erklärt Servaty seine Art zu spielen.

Einen Satz gegen Timo Boll gewonnen

Damit wurde er zwei Mal Vizemeister mit Jülich in der 2. Bundesliga, schaffte es 2018 unter die besten 32 Deutschlands und 2019 bis ins Achtelfinale gegen Timo Boll .

„Das war natürlich ein Erlebnis“, weiß Servaty. Denn kommt Boll, ist die Halle voll und auch das Duell mit Servaty sahen mehr als 2000 Zuschauer. Er wehrte sich nach Kräften, im Schnitt fertigt Boll seine Spieler auch in der Bundesliga mit unter fünf Punkten pro Satz ab. „Er hat alle regelrecht aufgefressen und zum Auftakt habe ich schnell 0:7 hinten gelegen.“ Am Ende holte er sogar den vierten Satz, ordnet aber ein: „Wenn er nicht schleifen lässt, ist nichts zu holen. Er ist ja nicht nur Profi, sondern Weltklasse.“

2019 wurde er außerdem Zweiter bei der Westdeutschen, Dritter im Doppel mit Thomas Pellny und Hochschulmeister im Einzel. Beim SC Buschhausen stotterte der Motor zu Beginn der Saison 2019/20. „Ich war total enttäuscht, ich konnte mir das lange nicht erklären und habe mir viele Gedanken gemacht.“ Dass Buschhausen ihm den Rücken stärkte, bedeutete ihm viel: „Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass der Verein mehr ist als nur die erste Mannschaft.“

Vorfreude auf Spiele vor den eigenen Fans

Damit meint er die Organisation im Hintergrund aber auch die Zuschauer. „Viele Leute haben gesagt, dass ich mit dem Druck der Zuschauer nicht klar kommen würde, aber das stimmt nicht. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn die Halle wieder voll ist. Die pushen einen immer nach vorne.“

Also machte Servaty was er immer tut, wenn er vor einer Herausforderung steht: Akribische Analyse und Lösungen entwickeln. „Ich habe mein Training umgestellt und mehr Wettkampfnähe simuliert. Das macht nicht so viel Spaß, aber ich will Spiele gewinnen.“ Diese Saison kam auch zum Auftakt gegen Düsseldorf – vor Publikum – die Sicherheit zurück.

Körperlich ist er fitter denn je

„Ich war körperlich fitter denn je, aber es hat sportlich nicht geklappt.“ Von neuen Kontaktlinsen bis zu neuen Schuhen drehte er an jeder Stellschraube und feiert damit nun Erfolge. Mit 6:2 geht der Einser voran, im direkten Duell mit den anderen Einsern steht er sogar 4:0 und zeigt, warum mit den Buschhausenern zu rechnen ist.

„Wir können mit jedem mithalten und bringen alle unsere Qualitäten ein. Es macht Spaß mit den Jungs“, kann Servaty es kaum erwarten, zurück an die Platte zu kommen.