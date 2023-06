Meister BC Oberhausen kann es entspannt angehen lassen

Für Lars Kuckherm und den BCO steht das letzte Wettkampfwochenende in dieser Saison an.

Oberhausen. Für den Billard-Bundesligisten BC Oberhausen steht das letzte Wettkampfwochenende an. Am Sonntag findet im Billard Treff die Meisterehrung statt.

Bereits Ende April konnte der Billard-Bundesligist BC Oberhausen seinen Meistertitel erfolgreich verteidigen. Auch deshalb kann es die Mannschaft von Kapitän Andreas Roschkowsky am finalen Wettkampfwochenende entspannt angehen lassen. „Das ist auch mal schön, ohne Druck antreten zu müssen. Genauso schön ist es aber auch, dass wir am letzten Spieltag zu Hause antreten können. Das war in der Vergangenheit viel zu selten der Fall“, freut sich Roschkowsky auf die Duelle am Samstag gegen die SG Johannesberg (ab 12 Uhr) und Sonntag gegen BSV Dachau (ab 11 Uhr) im Billard Treff (Markstraße 17).

Der BCO tritt in leicht veränderter Besetzung an, sind doch die beiden niederländischen Spitzenspieler Niels Feijen und Marc Bijsterbosch bereits auf dem Weg zu internationalen Wettkämpfen. Neben den Stammspielern Lars Kuckherm und Geronimo Rosa werden hier Joshua Filler und Björn Franken aus der Regionalligamannschaft zum Einsatz kommen und die Erstformation unterstützen.

Regionalligist BCO II ist zweimal auswärts gefordert

Während es am Samstagabend in den Räumlichkeiten des BCO eine gebührende Saisonabschlussfeier geben wird, folgt am Sonntag die Siegerehrung des Deutschen Meisters, die von einem Offiziellen der Deutschen Billard-Union vorgenommen wird.

Regionalligist BCO II muss derweil am Wochenende zu zwei Auswärtsspielen in Hürth-Berrenrath (Samstag, 14 Uhr) und PBC Phönix Düren (Sonntag, 11 Uhr) antreten. Trainer Günter Geisen kann bis auf die oben erwähnte Unterstützung für die erste Mannschaft auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Luca Menn, Dirk Kozianka, Moritz Neuhausen und Pia Filler sind zum Saisonabschluss mit dabei. Der frisch gebackene 8-Ball Europameister der Herren Dennis Laszkowski kann aus persönlichen Gründen dagegen nicht teilnehmen.

