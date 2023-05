Markus Köster: „Alle können stolz auf ihre Leistung sein“

Die Turnerbund-Herren gaben in der Relegation alles. Doch am Ende wurde der erhoffte Oberliga-Aufstieg verpasst.

Oberhausen. Der Turnerbund Osterfeld verpasst in den Relegationsspielen gegen den Hammer SC den Oberliga-Aufstieg. Der Blick geht bereits nach vorne.

Der Durchmarsch in die Oberliga bleibt den Volleyball-Herren des Turnerbund Osterfeld verwehrt. Beide Relegationsspiele gegen den Hammer SC gingen mit 0:3 (12:25/23:25/19:25) und 1:3 (25:21/19:25/25:20/25:22) verloren. „Der eine oder andere Satzgewinn mehr wäre definitiv drin gewesen. Insgesamt war Hamm aber definitiv die stärkere Mannschaft und hat das wirklich abgezockt gemacht. Da können wir nur gratulieren und viel Erfolg in der Oberliga wünschen“, zeigte sich Trainer Markus Köster als fairer Sportsmann.

Vor allem im wichtigsten Bereich eines Volleyballspiels, dem Komplex Aufschlag/Annahme, hatte Hamm die Nase klar vorn. Während der Annahmeriegel des Turnerbunds sich fast durchgehend schwer tat, die Aufschläge des Gegners zu kontrollieren, konnte selbst viel zu selten Druck im Aufschlag erzeugt werden. „So gewinnen wir natürlich kein Volleyballspiel. Allerdings hat Hamm auch unfassbar gut aufgeschlagen, insbesondere am Samstag“, ordnete Libero Jens Reinelt die Leistung des Annahmeriegels ein.

Turnerbund Routinier Markus Grone hört auf

Köster versuchte schon direkt nach dem Spiel, die Gedanken seiner Mannschaft schnell in andere Wege zu leiten: „Es ist wichtig, dass die Jungs den Kopf nicht hängen lassen. Natürlich haben wir verloren, aber insgesamt eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Alle können stolz auf ihre Leistung sein.“ Auch Reinelt pflichtete seinem Trainer bei: „Für uns bleibt das eine absolut positive Saison. Über alle Spiele betrachtet sind wir mehr als zufrieden.“

Und wie geht es nun mit Blick auf die nächste Saison weiter? „Wir starten die Saisonplanung mit einer Mannschaftssitzung. Danach werden wir ein genaues Bild haben, wer aus der aktuellen Mannschaft weiter an Bord ist. Auf Grundlage dessen werden wir uns mit eventuellen Neuzugängen beschäftigen“, gibt Köster einen kurzen Einblick in die nächsten Schritte.

Eine Personalie allerdings ist fix: Routinier Markus Gronen hat sein Karriereende angekündigt und zog somit am Wochenende das letzte Mal das Trikot des Turnerbunds über. „Markus könnte von uns allen ohne Probleme der Vater sein. Außerdem hat er einen Großteil des Teams in irgendeiner Art und Weise auf dem Weg in den Männer-Bereich begleitet. Auch, dass er diese Saison wieder in die Bresche gesprungen ist, als wir Personalsorgen hatten, war überragend. Er wird uns definitiv fehlen“, sagt Reinelt.

Tbd: Eichner, Fischer, Graca, Grimm, Gronen, Ingenpaß, Jansen, Koster, Reese, Reinelt, Syrowiszka, Willbrand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen