Markus Kaya verlässt die RWO-U19 und übernimmt RW Ahlen

Oberhausen. Trainer Markus Kaya verlässt die RWO-U19 mit sofortiger Wirkung und übernimmt den Regionalligisten RW Ahlen. Was er zu seiner Entscheidung sagt.

Rot-Weiß Oberhausen und das Trainerteam der A-Junioren gehen ab sofort getrennte Wege. Nach Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter Patrick Bauder werden Markus Kaya und René Lewejohann ab sofort nicht mehr die Geschicke an der Seitenlinie leiten und stattdessen den Regionalligisten und RWO-Ligakonkurrenten Rot Weiss Ahlen trainieren. Kaya wird somit Nachfolger des freigestellten Andreas Golombek. Dieser wurde erst am vergangenen Montag von seinen Aufgaben entbunden.

„Ich verabschiede mich schweren Herzens nach drei Jahren in Oberhausen, drei Jahre, die größtenteils sehr schön und lehrreich waren, die aber auch sehr anstrengend, durch zum Beispiel die Coronapandemie, wurden. Leider konnten wir die Saison nicht durch den Klassenerhalt krönen, aber ich habe die Möglichkeit bekommen kurzfristig einen neuen Verein zu trainieren und danke daher dem Rot-Weiß Oberhausen, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben,“ sagte Markus Kaya nach den Gesprächen.

RWO-U19: Bundesliga-Abstieg nach sieben Jahren

Patrick Bauder erklärte: „Markus und René sind auf uns zugekommen, mit dem Wunsch den Verein frühzeitig zu verlassen, da sie eine interessante Offerte aus dem Seniorenbereich bekommen haben. Dieser Bitte haben wir zugestimmt und bedanken uns für drei Jahre der guten Zusammenarbeit, in denen die beiden unsere Spieler gefördert haben. Wir bedauern es, dass die Zusammenarbeit leider nicht mit dem Klassenerhalt beendet werden konnte.“

Die RWO-U19 war am vergangenen Samstag durch eine 0:3-Niederlage beim FC Schalke 04 nach insgesamt sieben Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse in die Niederrheinliga abgestiegen.

RW Ahlen steht derweil nach 24 Partien mit 23 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz, der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt vier Zähler. Am vergangenen Wochenende verlor RWA mit 1:2 beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Straelen. „Meine Schwester und ein Großteil meiner Familie leben in Ahlen, die freuen sich jetzt besonders über meine neue Aufgabe. Ich habe immer schon mit großem Interesse auf Rot Weiss geguckt und werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen. Ein Verein mit einer solchen Geschichte muss einfach in der Regionalliga bleiben. Jetzt ist keine Zeit mehr für Ausreden, sondern nur noch für das klare Ziel Klassenerhalt“, sagt Kaya über seine neue Herausforderung.

