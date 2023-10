Maria Temminghoff beißt sich beim Marathon durch

Maria Temminghoff (Mitte) mit einer Endurance-Staffel am Baldeneysee.

Die Läuferin aus dem RWO-Endurance-Team meistert den Baldeney-Marathon trotz Verletzung und Schmerzen.

Oberhausen Das RWO Endurance-Team startete beim 61. Westenergie-Marathon mit Seerunde und nahm auch mit einer Staffel der Allbau an den beliebten Laufveranstaltungen bis zum Marathon am Baldeneysee in Essen teil.

Nachdem Maria Temminghoff vom RWO Endurance-Team im vergangenen Jahr noch den Hamburg Marathon gelaufen war, ging sie nun wieder in Essen an den Start, wo sie schon ihren allerersten Marathon absolviert hatte.

Wegen eines erst zwei Wochen zurückliegenden Sturzes im Training stand sie zunächst noch mit leichten Zweifeln an der Startlinie. Doch angetrieben durch die gute Stimmung am Streckenrand und die angenehm kühlen Temperaturen lief sie die erste Hälfte des Marathons zügig mit einer Pace von 6:14 min pro Kilometer.

Zwei Staffeln für RWO am Start

Ab Kilometer 35 hatte sie jedoch immer mehr mit Schmerzen und leichten Krämpfen in den Beinen zu kämpfen, so dass sie ihre Pacer-Gruppe ziehen lassen musste. Dennoch biss sie sich bis ins Zeil durch und beendete den Marathon nach 4:34:06 Stunden als gute 13. ihrer Altersklasse.

Des weiteren gingen dazu noch zwei Staffeln für das RWO Endurance-Team auf der Rundstrecke im Essener Süden an den Start. In der ersten traten für die Endurance-Läufer an: Jenny Hentschel, Lukas Köther, Lukas Lechtenberg und Karina Börger. Das Quartett erreichte das Ziel mit einer Zeit von 3:25:48 Std.

Die zweite Staffel für das RWO Endurance-Team startete unter dem Motto ,,Dat moet“. Hier gingen für das Team des SC Rot-Weiß Oberhausen auf die Strecke: Miriam Seidel, Annika Nguyen, Arne Seidel, Arne Seidel. Sie finishten in einer Zeit von 3:48:09 Std.

Als Einzelstarter waren auf der Strecke rund um den Baldeneysee Joachim Brauner, Julia Aretz, Kristin Brauner, Frank Gördes, Marie Hölting unterwegs für das RWO Endurance-Team.

