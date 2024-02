Marcel Landers: „Ein guter Test gegen einen guten Gegner“

Oberhausen Arminia Klosterhardt gewinnt im Testspiel gegen die Sportfreunde Königshardt mit 4:1. Sterkrade-Nord kassiert eine 3:5-Niederlage.

„Ein guter Test gegen einen guten Gegner. Es hat Spaß gemacht, gegen Königshardt zu spielen“, war Marcel Landers vom freundschaftlichen Vergleich im Rahmen der Wintervorbereitung angetan. Der Trainer von Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt nahm darüber hinaus gerne zur Kenntnis, dass sich seine Schützlinge gegen den klassentieferen Ortsnachbarn mit 4:1 (2:1) durchgesetzt hatten.

Im heimischen Estadio waren die Arminen in den ersten zehn Minuten offenbar noch in der Kabine. Die Sportfreunde nutzten die schläfrige Anfangsphase der Grün-Weißen prompt zur eigenen Führung. Moritz Wegener zeichnete für SFK verantwortlich. „Wir sind dann aber immer besser in die Partie gekommen und hatten sehr gute Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte“, sah Landers, wie sein Team allmählich Überwasser bekam. Jan-Niklas Pia und Philipp Melzer netzten zum 2:1-Pausenstand. Im zweiten Abschnitt schraubten Fabi Abel und Deniz Erdem das Ergebnis nach gelungenen Kontersituationen gar noch in die Höhe.

Norman Seitz: „Wir haben Arminia gefordert, so wie wir es uns gewünscht habe“

„Vorne haben wir speziell im ersten Durchgang noch einige gute Dinger nicht genutzt. Defensiv wurde mir die eine oder andere Chance zu viel zugelassen. Unterm Strich war das schon eine gute Leistung von uns. Königshardt hat sich hier mehr als ordentlich präsentiert. Sie haben immer versucht, spielerische Lösungen zu finden“, resümierte Landers.

SFK-Trainer Norman Seitz sprach von einem guten Test seiner Mannschaft. „Wir haben Arminia gefordert, so wie wir es uns gewünscht haben. Besonders die Gegentore drei und vier waren individuelle Fehler von uns im Aufbau, weil wir es fußballerisch lösen wollten und nicht den Ball einfach raushauen möchten. Arminia hat dann eben die Qualität, so was zu nutzen

Nord-Trainer Sven Schützek hadert mit den Gegentoren

Viel ernüchternder war für Sven Schützek, Trainer von Landesligist Sterkrade-Nord, das Freundschaftsspiel in Straelen. Gegen die im Abstiegskampf steckende Bezirksliga-Reserve des SVS setzte es eine 3:5 (2:2)-Niederlage. „Fünf Gegentore sind einfach zu viele gegen einen abstiegsgefährdeten Bezirksligisten. Wir waren müde, ja. Das kann ich verstehen“, so Schützek. „Aber es war in vielerlei Hinsicht einfach nicht ausreichend, das muss man so deutlich sagen. Aufbauspiel, Zweikampfverhalten, Konzentration. Das sind alles Dinge, die man nicht lernen kann, sondern die man schlichtweg mitbringen muss“, kritisierte der Linienchef. Neuzugang Baris Özcelik, David Pop und Tom Mattern trafen für die Schmachtendorfer. Mattern wurde aus der zweiten Mannschaft hochgezogen und wird vorerst bei der „Ersten“ bleiben.

Eine ergebnistechnische Abreibung erhielt Bezirksligist SW Alstaden beim Landesligisten SF Lowick. 1:11 (1:3) hieß es am Ende aus Alstadener Sicht nach zwei allerdings unterschiedlichen Halbzeiten. Spielertrainer Raphael Steinmetz hatte die frühe Führung der Gastgeber Mitte der ersten Hälfte ausgeglichen und erst kurz vor der Pause gelang den Bocholter Vorstädtern, die sich Hoffnung auf den Oberliga-Aufstieg machen, per Strafstoß die erneute Führung. „Wir haben vier Spiele in acht Tagen mit einer überwiegend jungen Mannschaft gemacht, das hat man dann in der zweiten Hälfte gemerkt“, fand Steinmetz, für den das aber kein Problem darstellt. „Wir haben noch zwei Wochen und der eine oder andere wird dann wieder zurückkehren“, weist er auf den momentan dezimierten Kader hin.

Sterkrade 06/07: Mannschaftsabend und Sieg gegen Eintracht Oberhausen

Der 7:0 (1:0)-Sieg gegen Eintracht Oberhausen war für Bezirksliga-Spitzenreiter Sterkrade 06/07 nur der Aufgalopp für einen gemeinsamen Mannschaftsabend mit den Oberhausenern. „Der war wichtiger und ein voller Erfolg“, fand Trainer Lars Mühlbauer. Sportlich hielt der C-Ligist eine Hälfte sehr tapfer mit und besaß sogar die besseren Möglichkeiten. Doch nach der Pause und einem kompletten Wechsel bei den Sterkradern ging dem Eintracht-Team etwas die Puste aus. Der A-Jugendliche Ömer Calik, Damian Vergara Schlootz (3), Artur Stankewizius, Moritz Anderheide und ein Eigentor des ehemaligen Blauen Phil Hevendehl waren für die Tore verantwortlich.

Mit einer 1:5 (0:3)-Niederlage kehrte SuS 21 Oberhausen von seinem Testspiel beim SC Werden-Heidhausen zurück. „Das war abzusehen, weil wir wirklich mit dem letzten Aufgebot anreisen mussten“, so Trainer André Franken. Nach der verkorksten Vorbereitung standen Dienstag endlich mal wieder 20 Spieler beim Training zur Verfügung, ehe ab Donnerstag sieben Krankmeldungen ins Haus flatterten. „Mindestens vier haben Corona, bei den anderen wissen wir es noch nicht“, berichtet Franken, der versichert, eine solche Vorbereitung mit so vielen Ausfällen noch nicht erlebt zu haben. Die verbliebenen Spieler verkauften sich im Essener Süden so teuer wie möglich, Finn Luis Grimm gelang Mitte der zweiten Hälfte der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 3:1. (sts/bö/magu)

