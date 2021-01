Marcel Landers bleibt Trainer bei Arminia Klosterhardt

Oberhausen Marcel Landers wird auch in der nächsten Saison Trainer von Landesligist Arminia Klosterhardt sein. Auch Co-Trainer Nils Keiser bleibt.

Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt hat die Weichen für die neue Saison gestellt: Das aktuelle Trainerteam Marcel Landers und Nils Keiser wird auch in der kommenden Saison die Geschicke am Hans-Wagner-Weg leiten. Landers, der mit der Arminia in der vergangenen Spielzeit von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen war, will die gute Entwicklung seiner Mannschaft unbedingt fortsetzten, wie er auf einer Vereinsmitteilung erklärt.

„Wir haben in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber damit haben wir gerechnet. Im Spielaufbau und den Bewegungen zwischen den Räumen müssen wir noch ein paar Ideen erarbeiten. In diesen Dingen haben wir sicher noch Luft nach oben und wollen daran arbeiten“, so der 36-Jährige, der sich trotz des wegen der Corona-Pandemie anhaltenden Lockdown regelmäßig mit seiner Mannschaft austauscht.

„Als Mannschaft wollen wir uns in der Landesliga etablieren"

„Wir bekommen es gut hin die Jungs bei Laune zu halten. Alle sehen sich einmal in der Woche über Zoom und die Jungs haben alle einen Laufplan, den sie abarbeiten und uns Pulswerte und Zeiten zusenden. Unser Ziel für die Zukunft ist weiterhin jeden einzelnen Spieler besser zu machen, die jungen Spieler zu integrieren und zu fördern.“

In der Landesliga-Tabelle stehen die Klosterhardter aktuell auf einem beachtlichen vierten Platz. Zwölf Punkte sammelte der Aufsteiger bereits, stellt mit 16 Treffern (zusammen mit dem VfB Frohnhausen, SV 09/35 Wermelskirchen und VfB Speldorf) die beste Offensive der Liga. Landers: „Als Mannschaft wollen wir uns in der Landesliga etablieren und eine feste Größe werden. Dafür werden wir alles tun."

Lob von Sportchef Michael Lorenz

Und auch die Sportliche Leitung der Arminia freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainerteam. „Marcel Landers schafft es immer wieder zu begeistern und sich mit seinem Team gemeinsam mit der Mannschaft auf das Wesentliche zu fokussieren. Er hat nach dem kurzzeitigen Abstieg in die Bezirksliga und einem größeren personellen Umbruch eine Truppe geformt und entwickelt, die mit einem großartigen Zusammenhalt und beeindruckender Stabilität in der Landesliga konkurrenzfähig ist und ambitioniert auftritt“, bilanziert Michael Lorenz, Sportlicher Leiter der Arminia. „Unsere erste Mannschaft präsentiert sich als Flaggschiff innerhalb und außerhalb unseres Vereins seriös und vorbildlich."