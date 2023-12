Marcel Landers bleibt Coach bei der DJK Arminia Klosterhardt

Oberhausen Der ehemalige RWO-Profi Marcel Landers geht mit der Vertragsverlängerung in sein nun sechstes Jahr beim Landesligisten Arminia Klosterhardt

Da lag doch tatsächlich noch was hübsch Eingepacktes unterm grün-weiß geschmückten Weihnachtsbaum. Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt zelebriert die viel zitierte Kontinuität auch beim „Flaggschiff“ erste Mannschaft. Trainer Marcel Landers wird in der kommenden Saison weiter die Geschicke verantwortlich bei den Arminen leiten. Der 39-jährige Ex-Profi geht im Sommer damit in sein nunmehr sechstes Jahr am Hans-Wagner-Weg.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass Marcel die Entwicklung unsere jungen Mannschaft weiter verantworten und prägen kann“, freut sich Arminias sportliche Leitung um Andre Stange und Dennis Washofer über die vorzeitige Verlängerung ihres Chefcoachs. Die Fortsetzung des gemeinsamen Weges war nach einem harmonischen Austausch kurz vor Heiligabend ratzfatz im Sack.

Weiter attraktiven Fußball im Estadio bieten

Mit einer starken Jugend als Fundament soll im Estadio weiterhin aktiver und attraktiver Fußball geboten werden. Im Kader der Klosterhardter Landesliga-Elf stehen mittlerweile zwölf selbst ausgebildete A-Jugendliche – auf diesem Niveau einzigartig am Niederrhein.

„Ich fühle mich einfach wohl hier und weiß sehr zu schätzen, dass ich bei der Arminia in einem ruhigen, unaufgeregten Umfeld arbeiten kann. Die Entwicklung dieser Mannschaft ist noch lange nicht am Ende, das Potenzial ist groß. Diesen Weg mit den Jungs und dem Team hinter dem Team weiter zu gehen, da habe ich voll Bock drauf“, könnte Landers’ Bekenntnis für Klub und seine Schützlinge nicht deutlicher ausfallen.

Zwei Winterzugänge kommen hinzu

Neben der wichtigen Trainer-Personalie verkünden die Arminen zudem noch zwei Winter-Neuzugänge. Von Liga-Konkurrent VfB Speldorf wechselt Marvin Hohensee. Der 22-jährige bekleidet vorzugsweise die linke Außenbahn – sowohl defensiv als auch offensiv. „Dreimal hatten wir schon zuvor versucht, Marvin zu uns zu lotsten. Jetzt hat es endlich geklappt“, freut sich Landers über die Zusage des von RWO ausgebildeten Hohensee.

Der gleichaltrige Maximilian Tißen bricht seine Zelte beim Oberliga-Aufsteiger Adler Frintrop ab. Der Offensivallrounder kam in Essen nur selten zum Zug. Gleiches trifft übrigens auch auf Hohensee zu. Beide Akteure versprechen sich von der Luftveränderung wieder mehr Spaß am Fußball und natürlich wesentlich mehr Spielzeit. „Es liegt nur an ihnen. Die Karten werden Anfang des Jahres wieder neu gemischt. Alle fangen bei null an. Jeder kann und darf sich über Fleiß und Schweiß in der Vorbereitung anbieten“, heizt Landers vorsorglich den Konkurrenzkampf an.

Marvin Paßing und Jan-Niklas Forger gehen

Dem müssen sich ab dem 9. Januar Marvin Paßing und Jan-Niklas Forger zumindest nicht mehr bei der Arminia stellen. Paßing, der in der Hinrunde etliche Male zwischen Hannover und Oberhausen pendelte, wird fortan endgültig in der niedersächsischen Landeshauptstadt sesshaft. Forger, im vergangenen Sommer erst aus Velbert (Oberliga) gekommen, kam bis dato nicht über den Status eines Ergänzungsspieler hinaus. Der 20-jährige schließt sich ab sofort Kreisliga A-Spitzenreiter FC Serkrade 72 an. sts

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen