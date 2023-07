Manfred Flore: „Das ist für Alt und Jung ein tolles Angebot“

Freuen sich über die neue Outdoor-Fitness-Anlage in Oberhausen: (v.l.) Dietmar Look (AK Sport), Marc Hoff (FDP), Tobias Zenker (FDP), Georg Gördes (BOB), Imri Olluri (SBO), Lukas Wolski (SBO), Ulrich Hinz (Bereich Sport), Dominik Stenkamp (Bezirksbürgermeister), Andreas Beulshausen (Bereich Sport). Vorne: Bürgermeister Manfred Flore.

Oberhausen. Die Outdoor-Fitness-Anlage am Heinrich-Jochem-Platz ist offiziell eröffnet worden, die den Besuchern ein ganzheitliches Training ermöglicht.

Gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Sport übergab Bürgermeister Manfred Flore die Outdoor-Fitness-Anlage am Standort Heinrich-Jochem-Platz in Lirich offiziell der Öffentlichkeit. Die Anlage ist einer von mehreren neu geschaffenen oder erneuerten Orten, an denen Oberhausener:innen kostenfrei an der frischen Luft Sport treiben können. „Das ist für Alt und Jung ein tolles Angebot, das die Stadt ohne Zuschüsse gestemmt hat“, so Flore.

Den Bürger:innen stehen fünf Outdoor-Fitness-Geräte der Marke Street-Barbell sowie eine Calisthenicsanlage zur Verfügung. Die Zusammenstellung der Anlage ist nach sportwissenschaftlichen Aspekten erfolgt und ermöglicht ein ganzheitliches Training für jede und jeden.

Videoanleitung über QR-Code abrufbar

Die Geräte von Street-Barbell verfügen über einen QR-Code, über welchen eine Videoanleitung abgerufen werden kann. Sie sind so konzipiert, dass eine tiefergehende Vorerfahrung im Fitnesstraining nicht nötig ist und die Gewichte je nach Leistungsniveau individuell eingestellt werden können.

Darüber hinaus gibt eine Informationstafel an der Calisthenicsanlage Auskunft über verschiedene Übungen und Nutzungsmöglichkeiten.

Ende Juni 2021 hatte der Rat der Stadt die Fachverwaltung beauftragt, mögliche Orte für Outdoor-Fitness-Plätze in Oberhausen zu finden. Im Herbst 2021 wurde eine dreiwöchige Pilotphase für die Geräte gestartet. Mit dem Ziel, das Thema anfassbar zu machen, wurden im Rahmen einer Roadshow sechs Outdoor-Fitness-Geräte im Stadion Sterkrade aufgestellt. Die Bewertung der Geräte seitens der ortsansässigen Vereine, Schulen und der Bürger:innen war vor Ort und in den sozialen Medien durchweg außerordentlich positiv.

Gesamtkosten der beiden Fitnessanlagen belaufen sich auf rund 220.000 Euro

Ende 2021 wurden nach intensiver Prüfung und unter Beteiligung verschiedener Bereiche der Verwaltung die Standorte Stadion Sterkrade und Heinrich-Jochem-Platz von der Sportverwaltung als ideal identifiziert. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wurden die Planungen konkretisiert und eine Firma mit der Umsetzung beauftragt.

Unter Begleitung der SBO Servicebetriebe Oberhausen GmbH konnten die Arbeiten Ende 2022 beginnen. Nach der Outdoor-Fitnessanlage im Stadion Sterkrade wurde jetzt auch der zweite Standort am Heinrich-Jochem-Platz in Lirich fertiggestellt. Die Gesamtkosten der beiden Fitnessanlagen belaufen sich auf rund 220.000 Euro.

