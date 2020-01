Mal wieder Wochenende der Wahrheit für den OTHC

Zweite Bundesliga

OTHC –

Kahlenberger HTC (Sa 15)

Vier Spieltage vor dem Saisonende steht den Oberhausenern das Wasser bis zum Hals. Der OTHC ist mit sechs Punkten Vorletzter und damit nur drei Zähler vom Abstiegsplatz entfernt. Das ist Abstiegskampf pur. Am Samstag treffen die OTHCler in der GSO-Halle auf den Zweiten, für den der Zug nach oben allerdings schon abgefahren ist. Nach unten kann aber auch nichts mehr passieren.

Trotzdem eine ganz schwierige Aufgabe also, die es für Sebastian Meister und Co. zu lösen gilt. Das Hinspiel nämlich verlor der OTHC klar mit 3:9 und hatte nicht den Hauch einer Chance.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge soll in eigener Halle und mit den Fans im Rücken diese Talfahrt jetzt trotzdem irgendwie gebremst werden.

Bonner THV –

OTHC (So 14)

Es ist so etwas wie ein Endspiel um den Klassenerhalt, hier trifft der Letzte auf den Vorletzten. Für beide Teams zählt nur ein Sieg. Denn wenn die Welsch-Schützlinge am Vortag gegen Kahlenberg verlieren sollten, würden sie von den Bonnern im Falle einer weiteren Niederlage die „Rote Laterne“ überreicht bekommen. Ein Szenario, dass es zu verhindern gilt. Einen ihrer zwei Siege landete der OTHC im Hinspiel mit 4:3.

„Jedem Spieler dürfte klar sein, dass dies ein super wichtiges Wochenende für uns ist, es geht um den Klassenerhalt. Für Kahlenberg geht es eigentlich um nichts mehr, und das könnte für uns ein kleiner Vorteil sein. Am Sonntag dann das direkte Duell im Kampf gegen den Abstieg. Da müssen unbedingt drei Punkte her, denn sonst wird es eng“, so OTHC-Coach Tim Welsch, der alle Mann an Bord hat.