Lukas Kratzer verlässt die Sportfreunde Königshardt

Oberhausen Lukas Kratzer wird den Fußball-Bezirksligisten SF Königshardt verlassen und sich Ligakonkurrent SuS 09 Dinslaken anschließen.

Fußball-Bezirksligist SuS 09 Dinslaken kann einen Winter-Neuzugang vermelden. Lukas Kratzer vom Ligakonkurrenten Sportfreunde Königshardt wechselt mit sofortiger Wirkung an die Voerder Straße. Der 25-Jährige war für die Oberhausener, die auf Platz acht vier Zähler mehr auf dem Konto haben als der aktuell 13. SuS, in der Hinserie in allen sieben Begegnungen zum Einsatz gekommen und hatte dabei einen Treffer erzielt.

Kratzer war schon in der Jugend für die Dinslakener aufgelaufen, hatte dann in der Saison 14/15 für den TV Jahn Hiesfeld 18 Oberliga-Spiele bestritten, danach beim SV Zweckel in der Westfalenliga zwölf Tore in 25 Partien erzielt. Weitere Stationen des Angreifers waren der SV Hönnepel-Niedermörmter in der Landesliga und A-Ligist Glückauf Möllen.

„Ende Januar sind wir dann drei Monate raus"

Wann Kratzer erstmals für den SuS 09 auflaufen kann, steht auf Grund des Lockdowns noch in den Sternen. Sein nun ehemaliger SFK-Trainer Richard Zander hatte gegenüber dieser Redaktion zur Verlängerung des Corona-Lockdown gesagt: „Ende Januar sind wir dann drei Monate raus. Es wäre zu gefährlich, ganz schnell wieder mit dem Ligabetrieb zu starten. Wenn alles gut geht, können wir die Hinrunde bis Mai oder Juni zu Ende spielen und dann hoffen, dass im September die neue Saison gestartet werden kann.“​