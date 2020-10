Letzte Chance für den OTHC, die Rote Laterne abzugeben

In der Hockey-Regionalliga empfängt der Oberhausener THC am Sonntag den Kahlenberger HTC. Es ist das zumindest vorerst letzte (reguläre) Saisonspiel, das um 14 Uhr an der Arenastraße angepfiffen wird. Und es ist ein echtes Kellerduell, denn hier trifft der Letzte auf den Vorletzten der Liga. Beide Teams haben gerade einmal acht Pünktchen gesammelt und den Anschluss zum Mittelfeld bei zehn Zählern Abstand zum Drittletzten schon so gut wie verloren.

Für die Oberhausener ist es jedenfalls die letzte Chance, die „Rote Laterne“ mit einem Sieg über den Winter doch noch mal los zu werden. Aber wenn das klappen soll, dann muss vor allem im Sturm endlich mal wieder ein frischer Wind wehen. Die OTHCler nämlich haben in den letzten beiden Partien den gegnerischen Kasten nicht mehr getroffen und sind damit stets als verdiente Verlierer vom Platz geschlichen. Gegen die Kahlenberger wollen die Schützlinge von Trainer Tim Welsch jetzt auf jeden Fall für einen versöhnlichen Abschluss sorgen und mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Denn zu Ende ist diese bisher längste Saison in der Hockey- und Vereinsgeschichte mit dem Schlusspfiff dieser Partie noch lange nicht. Saisonauftakt war am 1. September 2019, nach der Corona-Zwangspause gab’s die Rückrunde, und im Frühjahr 2021 werden jetzt noch eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde drangehängt.

„Wenn wir in der Abstiegsrunde noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt haben wollen, dann muss diese Partie unbedingt gewonnen werden, egal wie“, so Hockey-Abteilungsleiter „Sepp“ Meister. Das Hinspiel verlor der OTHC übrigens mit 4:9.