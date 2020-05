Lehrgang für neue Schiris startet im Juni online

Zusammenhalt wird gepflegt: So 2019, als die Kreis-10-Schiris das FVN-Hallenmasters gewannen.

Oberhausen. Der für Ostern geplante Neulings-Lehrgang in der Sportschule Wedau muste ausfallen. Jetzt startet er online im Juni.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) bietet im Juni einen digitalen und kostenlosen Schiedsrichter-Neulingslehrgang an. Wegen der Corona-Krise konnte unter anderem in den Osterferien der traditionelle Neulingslehrgang in der Sportschule Wedau nicht wie geplant über die Bühne gehen.

In den vergangenen Jahren waren dabei jeweils rund 150 neue Schiedsrichter ausgebildet worden. Der FVN möchte allen Interessierten auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, Schiedsrichter zu werden.

150 Schiedsrichter in den letzten Jahren

Der digitale Schiedsrichter-Neulingslehrgang geht zwischen dem 15. und 27. Juni über die Bühne. Gelernt wird in zwei Gruppen mit insgesamt vier Webinaren zu unterschiedlichen Zeiten. Außerdem gibt es noch eine gemeinsame Frage- und Diskussionsrunde sowie die Prüfung am Schlusstag.

Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist nicht möglich. Zusätzlich zu den als Webinar abgehaltenen Unterrichtseinheiten wird allen Teilnehmern auch Lehrmaterial zum Selbststudium zur Verfügung gestellt.

Der nächste Schritt Richtung Digitalisierung

„Die derzeitige Situation erfordert neue Wege“, sagt Boris Guzijan, stellvertretender Vorsitzender des Verbandsschiedsrichterausschusses und Präsidiumsmitglied. „Mit dem zentralen Online-Neulingslehrgang gehen wir den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung und bilden neue Schiedsrichter für unseren Verband aus“, erläutert er das Vorgehen.

Der gesamte Neulingslehrgang ist für alle Teilnehmer selbstredend kostenlos. Anmeldungen für den digitalen Schiedsrichter-Neulingslehrgang erfolgen ausschließlich über das Anmeldefenster auf der Seite www.werdeschiedsrichter.de.

Weitere Informationen gibt es unter: www.fvn.de/news/nachricht/schiedsrichter/digitaler-und-kostenloser-schiedsrichter-neulingslehrgang-im-fvn-521/