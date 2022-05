Landesligist KTT Oberhausen kämpft um die Vizemeisterschaft

Oberhausen. Auch nach dem zweiten Landesliga-Wettkampf verteidigt das KTTO den zweiten Tabellenplatz. Am Samstag Ligafinale in der Heinrich-Böll-Halle.

Wie schon beim ersten Wettkampf in der Rheinlandliga sicherte sich das Kunstturnteam Oberhausen II auch im zweiten Wettkampf in Spich hinter der KTV Ruhr-West mit 220 Punkten den zweiten Platz. Somit hat es die Mannschaft von Siegfried Ingendorn und Harald Lehnert vor dem Ligafinale am kommenden Samstag (15 Uhr, Eintritt ist frei) in der Heinrich-Böll-Halle selbst in der Hand, die Vizemeisterschaft perfekt zu machen. „Am Ende war es eine sehr gute Mannschaftsleistung“, bilanzierte Teamsprecher Sydnee Ingendorn, wobei zwei Akteure besonders glänzten.

Der 13-jährige Paul Schneimann gewann dank einer fehlerfreien Leistung mit 77,2 Punkten gegen die ältere Konkurrenz den Mehrkampf. „Besonders seine Übung am Pferd, aber auch seine eleganten Übungen am Barren oder am Reck zeigten, dass er ein Turner für die Zukunft ist“, lobte Sydnee Ingendorn das Nachwuchstalent. Auch Bundesliga-Turner und Übungsleiter Nusret Becirovic war mit seiner starken Vorstellung ein Garant für das Erreichen des zweiten Platzes.

Nun hofft Ingendorn vor dem letzten Wettkampf auf „zahlreiche Unterstützung“ im Schmachtendorfer Hexenkessel. „Das hätten sich die Jungs absolut verdient, damit sie die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach bringen.“ (stacho)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen