Landesliga: Erste Heimniederlage für die Arminia-Frauen

Erste Heimniederlage für die Arminia-Frauen: In der Landesliga mussten sich die Klosterhardterinnen mit 1:3 (0:1) dem SV Budberg II geschlagen geben. „Ein gebrauchter Tag“, fasste es Trainer Marco Richter zusammen, der seiner Mannschaft trotz der Pleite eine ordentliche Leistung attestierte. „Wir haben zwar das Spiel über weite Strecken bestimmt, aber letztlich hat uns auch das Quäntchen Glück für die drei Punkte gefehlt.“

Dazu nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten eiskalt aus. Nach dem 0:1-Pausenstand, folgte kurz nach dem Seitenwechsel Gegentreffer Nummer zwei. Durch den Anschluss von Hannah Mendrina per Strafstoß keimte nur kurz Hoffnung auf. Denn quasi im Gegenzug machte Budberg mit dem 3:1 alles klar. „Am Ende waren wir zu ungeduldig und haben es viel zu viel mit langen Bällen versucht“, weiß Richter, dass seine Mädels es besser können.

Die Chance dazu hat die Arminia allerdings in der Landesliga erst wieder am 15. November (13 Uhr) beim Gastspiel gegen den SV Brünen. Bereits am 4. November (20 Uhr) steht derweil die erste Runde im Niederrheinpokal an, wenn die Richter-Elf den Regionalligisten VfR SW Warbeyen.