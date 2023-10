Kunstturnteam Oberhausen gewinnt Krimi gegen Sulzbach

Oberhausen. Mit dem 40:39 gegen die TSG Sulzbach feiert das Kunstturnteam Oberhausen den fünften Sieg im fünften Saison-Wettkampf. Jermain Grunberg überragt.

Mit dem 40:39-Erfolg gegen die TSG Sulzbach feierte das Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 den fünften Sieg im fünften Saison-Wettkampf. „Das war Werbung für den Turnsport“, war KTTO-Trainer Sydnee Ingendorn restlos begeistert. Matchwinner des Tages war dabei ohne Frage Jermain Grunberg, der mit einer Weltklasse-Darbietung bei der finalen Übung am Reck die entscheidenden fünf Scorerpunkte holte und die Heinrich-Böll-Halle im Anschluss in einen Hexenkessel verwandelte.

Überhaupt war es ein durchgehend spannender Wettkampf. Während am Boden die Gäste mit 10:4 die Oberhand behielten, sicherten sich die Schmachtendorfer im Anschluss den Sieg am Pauschenpferd (12:5). Da Sulzbach an den Ringen knapp mit 8:5 die Nase vorn behielt, ging das KTTO mit einem 22:23-Rückstand in die Pause.

KTTO: Am kommenden Samstag Heimwettkampf gegen den Spitzenreiter

Zwar wuchs der Rückstand nach dem Sprung (3:7) auf fünf Punkte an. Doch die Starken Leistungen von Michael Donsbach (2 Punkte), Matthias Steinkamp (3) und Grunberg (5) am Barren brachten das KTTO zurück ins Geschäft. Am Ende war es eben jener Jermain Grunberg, der dank seiner Nervenstärke den Heimerfolg perfekt machte.

„Das war ein riesiges Highlight. Durch den Sieg ist uns Platz drei nicht mehr zunehmen. Das ist bereits eine super Sache, die wir in dieser Saison erreicht haben“, so Ingendorn, dessen Team nun am kommenden Samstag (15 Uhr) den Spitzenreiter Metropole Ruhr empfängt. „Wir gehen mit Rückenwind ins Derby und wollen dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen.“



Boden: Jermain Grunberg: D-Note 5,4/Endwert 13,45/Score 4; Michael Donsbach: 3,7/11,70;0; Marco Przylucki 3,7/11,55/0; Alexander Goßrau: 3,4/10,95/0.

Pferd: Matthias Steinkamp: 3,8/12,10/5/; Jermain Grunberg: 4,4/12,30/5; Nusret Becirovic 2,9/10,85/2; Clemens Deelmann: 2,6/8,90/0.

Ringe: Jermain Grunberg: 4,5/12,50/2; Michael Donsbach: 4,1/12,75/4; Jacob Guthke: 2,7/10,80/0; Luca Padalewski: 3,0/10,35/0.

Sprung: Michael Donsbach: 3,2/11,95/0; Moses Guthke: 4,0/12,40/0; Jermain Grunberg: 4,8/13,00/3; Jacob Guthke: 3,2/12,00/0.

Barren: Michael Donsbach: 3,3/12,10/2; Matthias Steinkamp: 2,6/11,95/3; Jermain Grunberg: 5,9/14,35/5; Alexander Goßrau: 3,1/12,00/0.

Reck: Matthias Steinkamp: 3,3/10,85/0; Moses Guthke: 3,1/11,30/0; Michael Donsbach: 2,7/10,70/0; Jermain Grunberg: 5,2/13,95/5.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen