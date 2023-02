„Kulinarisches Kleinfeldturnier“ zugunsten der Erdbebenopfer

Die Kicker des TSV Safakspor, hier gegen SW Alstaden II, engagieren sich besonders für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

Oberhausen. Der TSV Safakspor hat für Samstag auf der Anlage am Tackenberg ein Benefizturnier organisiert. Besucher sollten Appetit und Geld mitbringen.

Ab 12 Uhr rollt am Samstag auf der Sportanlage am Tackenberg (Dorstener Straße 388) nicht nur der Ball, sondern am besten auch der Rubel. Der TSV Safakspor richtet ein Kleinfeldturnier aus, um erneut Spenden für die Opfer und Leidtragenden des verheerenden Erdbebens mit mittlerweile über 42.000 Toten in der Türkei und Syrien zu sammeln (wir berichteten).

Zehn Mannschaften schnüren die Stiefel und werden in zwei Gruppen kicken. Neben dem Gastgeber sind Rheinland Hamborn, FC Bottrop, GA Soccer, SG Osterfeld, BV Osterfeld, Dostlukspor Bottrop und Adler Oberhausen am Ball, außerdem stellt die Moschee-Jugend ein Team, das unter Selimyr-Jugend antritt, sowie die Tackenberg-Jugend mit ehemaligen Safak-Kickern. Gespielt wird jeweils 20 Minuten, „sofern es das Wetter zulässt“, informiert Erkan Saracbasi.

Viele türkische Geschäfte helfen

Das Sportliche ist am Samstag aber nur Nebensache, zumal es bei dem Turnier auch gar keinen Sieger geben wird. „Wir hoffen, dass viele Menschen zum Platz kommen, ein bisschen Fußball gucken und sich vor allem satt essen“, lädt Saracbasi ein – am besten die ganze Stadt, denn aufgetischt wird ohne Ende. Klub und Umfeld haben es nämlich in nur wenigen Tagen geschafft, ein kulinarisches Rahmenprogramm zu schaffen, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft.

„Viele türkische Läden haben uns Fleisch, Backwaren und und und gesponsort“, erzählt Erkan Saracbasi. „Es wird also viele türkische Spezialitäten geben, die von unseren zahlreichen Helfern frisch zubereitet werden. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das alles unterbekommen wollen“, grinst der Safak-Chef. „Die Spendenbereitschaft ist jedenfalls groß. Das war auf die Schnelle auch gar nicht so leicht zu koordinieren.“

Aber Saracbasi ist nicht nur Klubchef, sondern auch Macher – und hat mit vielen helfenden Händen einiges auf die Beine gestellt. Priorität hat natürlich, dass so viele Spenden wie möglich gesammelt werden. Saracbasi bringt es auf den Punkt: „Wer Geld für etwas Gegrilltes ausgeben kann, der kann auch Geld in die Spendenbox werfen.“ Die wird selbstverständlich den ganzen Tag herumgereicht, in der Hoffnung, dass sie sich prall füllt – genauso wie die Mägen. (bj)

