KTTO wird seiner Favoritenrolle in der Pfalz gerecht

Oberhausen. Oberhausener Turn-Drittligist KTTO gewinnt beim Schlusslicht TG Pfalz souverän mit 60:16. Ein Mann ragt aus guter Leistung noch heraus.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde das Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 am fünften Wettkampftag bei der TG Pfalz. Gegen das Schlusslicht der 3. Liga Nord feierte die Mannschaft von Sydnee Ingendorn einen deutlichen 60:16 (28:10)-Erfolg und bleibt damit weiterhin hinter Spitzenreiter KTV Obere Lahn auf dem zweiten Tabellenplatz.

„Es ist so gekommen, wie wir uns das im Vorfeld gedacht haben. Die Heimmannschaft hatte uns letztlich nichts entgegenzusetzen, weshalb zu keinem Zeitpunkt echte Spannung aufkam“, lautete das Fazit des KTTO-Trainers.

Jermain Grunberg überragend

Überragender Mann des Wettkampfes war ohne Frage WM-Teilnehmer Jermain Grunberg, der stolze 27 Scorerpunkte sammelte. „Aber auch die anderen Turner haben ihre Sache wirklich gut gemacht“, richtete Ingendorn an das gesamte Team ein großes Lob.

Nachdem die Schmachtendorfer zum Auftakt am Boden mit 10:4 die Oberhand behielten, musste man sich im Anschluss am Pauschenpferd mit einem 4:4-Unentschieden zufrieden geben, was allerdings beim KTTO in Bezug auf die Kampfrichter für reichlich Kopfschütteln sorgte. „Die Wertungen der Kampfrichter waren sehr streng. Mit Blick auf die Ergebnisse könnte man den Eindruck gewinnen, als hätte es ein Sturzfestival von uns gegeben, was es aber nicht gab“, verdeutlicht Ingendorn.

In der Tat hatte lediglich Tim Muscheid seine Übung verturnt, während sich Matthias Steinkamp, Jermain Grunberg und Kai Berner eigentlich keine Fehler erlaubten. Dennoch gab es insgesamt nur vier Punkte, was aber mit Blick auf den weiteren Wettkampfverlauf letztlich zu verschmerzen war.

KTTO mit einer 28:10-Führung in die Pause

Denn an den Ringen waren Donsbach (4 Punkte), Berner (5) und Grunberg (5) die Garanten dafür, dass das KTTO mit einer 28:10-Führung in die Pause ging. Auch im Anschluss ließen die Oberhausener nichts mehr anbrennen, gewannen den Sprung mit 11:0, am Barren mit 9:6 und 12:0 am Reck. Fertig war der souveräne Auswärtserfolg, wobei der Fokus von Trainer Ingendorn bereits auf den kommenden Samstag (15 Uhr) gerichtet ist.

Da erwartet das KTTO in der heimischen Heinrich-Böll-Halle mit dem TuS Vinnhorst II die „Wundertüte“ der Liga. „Wenn Vinnhorst mit dem Aufgebot aus dem Bundesstützpunkt Hannover wie jetzt beim 81:7 gegen Hösbach/Großostheim antreten kann, wird es eine sehr schwierige Aufgabe“, merkt Ingendorn an, der mit dem bestmöglichen Kader gegen den Tabellenvierten antreten möchte.

Mit dabei sein soll natürlich auch wieder Garant Michael Donsbach, der sich beim Warmmachen gegen die TG Pfalz leicht die Ferse geprellt hatte. Daneben hofft Ingendorn, dass Moses Guthke nach überstandener Sprunggelenkverletzung wieder am Boden eingesetzt werden kann. (stacho)