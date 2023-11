An den Ringen holte Michael Donsbach für das KTTO drei Punkte.

Turnen KTTO verpasst Teilnahme am Aufstiegsfinale zur 2. Bundesliga

Oberhausen. Das Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 hat die Teilnahme am Aufstiegsfinale zur 2. Bundesliga verpasst. Rumpfteam verliert in Hannover mit 23:53.

Das Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 hat die Teilnahme am Aufstiegsfinale zur 2. Bundesliga verpasst. Die Schmachtendorfer verloren am letzten Wettkampftag in Hannover gegen den TuS Vinnhorst II mit 53:23 und schließen die Saison damit auf dem dritten Platz ab. Da das KTTO ohne niederländische Gastturner antrat und Moses Guthke und Luca Padalewski krankheitsbedingt kurzfristig ausfielen, musste man mit einem Rumpfteam mit sieben Turnern antreten.

„Unter diesen Bedingungen haben wir uns achtbar geschlagen und konnten einen guten Wettkampf zeigen. Überhaupt sind wir sehr glücklich über den dritten Platz“, bilanziert Trainer Sydnee Ingendorn. Besonders hervorzuheben ist dabei die Leistung des erst 16-jährigen Alexander Goßrau, der mit seinen Leistungen an insgesamt fünf Geräten bereits ein Ausrufezeichen Richtung nächster Saison gab. „Am Barren konnte er zwei neue Elemente einbringen und hatte damit sogar einen höheren Ausgangswert, als Michael Donsbach mittlerweile hat. Mit seinen fünf Punkten am Reck war er zudem ein Garant für den Gerätesieg“, berichtet Ingendorn.



Boden: Michael Donsbach: D-Note 3,9/Endwert 11,50/Score 2; Marco Przylucki: 3,8/11,45/0; Alexander Goßrau: 3,4/11,20/0/; Nusret Becirovic: 3,2/11,15/0.

Pferd: Michael Donsbach: 2,6/8,50/0; Matthias Steinkamp: 3,8/12,30/0; Clemens Deelmann: 2,8/10,50/0; Nusret Becirovic: 2,8/10,95/4.

Ringe: Jacob Guthke: 2,7/11,00/0; Nusret Becirovic: 2,5/10,30/0; Michael Donsbach: 4,2/12,65/3; Alexander Goßrau: 1,9/9,55/0.

Sprung: Alexander Goßrau: 2,4/11,35/10; Michael Donsbach: 3,2/11,95/0; Marco Przylucki: 2,4/10,90/0; Jacob Guthke: 3,2/12,00/0.

Barren: Nusret Becirovic: 2,5/11,05/0; Alexander Goßrau: 3,5/11,70/0; Matthias Steinkamp: 2,6/12,00/1; Michael Donsbach: 3,3/11,20/0.

Reck: Jacob Guthke: 2,8/9,70/0; Alexander Goßrau: 2,9/11,00/5; Matthias Steinkamp: 3,5/11,65/3; Michael Donsbach: 2,8/11,10/0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen