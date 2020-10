„Wir haben schon mal schlechtere Wettkämpfe zum Auftakt geturnt“, konnte Trainer Sydnee Ingendorn durchaus zufrieden die Heimreise nach dem Revierderby beim TZ Bochum antreten. Mit 63:22 verbuchte das Kunstturnteam Oberhausen letztlich einen souveränen Start in die neue 3. Liga-Saison.

In der läuft in diesem Jahr nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie vieles anders, als es die Schmachtendorfer in der Vergangenheit gewohnt waren. Doch auch mit Abstand halten und ohne Zuschauer schaffte es der Fast-Aufsteiger des Vorjahres, die Mentalität hochzuhalten. „Es war schon etwas komisch, aber im Wettkampf selber ist uns das gar nicht so bewusst geworden. Auch weil die Stimmung im Team sehr gut war und wir uns so gegenseitig gepusht haben.“

Spannung nur am Boden

Dabei versprach das Duell der Reviernachbarn zu Beginn einiges an Spannung. Denn am Boden brauchte es letztlich eine starke Performance von Bram Verhofstad, der mit seinen vier Punkten den Gerätesieg unter Dach und Fach brachte (7:5). Wie sein niederländischer Teamkollege Jermain Grunberg konnten beide Gastturner die Auswärtsreise antreten.

„Während Jermain etwas unsicher für seine Verhältnisse war, war Bram deutlich stärker. Ob die beiden aber auch die nächsten Wettkämpfe dabei sein können, da muss man die tagesaktuellen Entwicklungen in Sachen Corona abwarten“, so Ingendorn.

KTTO profitiert von Bochumer Fehlern

Beim 10:0-Sieg am Pauschenpferd profitierte das KTTO davon, dass die Heimmannschaft einige verturnte Übungen hinlegte, die entsprechend gekontert wurden. Gleiches galt auch an den Ringen, wo Jacob Guthke zwar ein Sturz beim Abgang unterlief. Aber sein Bochumer Kontrahent leistete sich so viele Fehler, dass Guthke sogar die seltenen zehn Punkte bekam. Michael Donsbach machte letztlich den 15:7-Geräteerfolg perfekt.

Auch nach der Pause ließen die Oberhausener nichts anbrennen. Während der Sprung mit 11:1 gewonnen wurde, behielt das KTTO auch am Barren mit 8:4 die Oberhand. Den sechsten und letzten Gerätesieg gab es dann am Reck (12:5). Den Titel des Top-Scorer sicherte sich derweil ein Bochumer. Eric-Lloyd Hinrichs holte allein 16 der 22 Punkte der Hausherren, wobei ihm Bram Verhofstad mit 14 Punkten dicht auf den Fersen war. „Hinrichs hatten wir nicht viel entgegenzusetzen, was aber auch taktisch von uns so eingeplant war“, sagt Ingendorn.

Weiter geht es für das KTTO am 24. Oktober (15 Uhr), wenn in der heimischen Heinrich-Böll-Halle der KTV Obere Lahn zu Gast ist. Der Zweitliga-Absteiger fertigte zum Saisonauftakt Hösbach/Großostheim mit 68:12 ab. Ingendorn: „Wir gehen zuversichtlich in den nächsten Wettkampf. Wobei wir auch wissen, dass wir noch Luft nach oben haben.“