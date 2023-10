KTTO liefert Spitzenreiter ein Duell auf Augenhöhe

Oberhausen. Gegen Metropole Ruhr kassiert das KTTO zwar die erste Niederlage. Doch der Drittligist macht dem Aufstiegsfavoriten beim 32:38 das Leben schwer.

Gegen Metropole Ruhr kassierte das Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 zwar im sechsten Wettkampf in dieser 3. Liga-Saison die erste Niederlage. Doch die Schmachtendorfer machten dem Aufstiegsfavoriten beim 32:38 in der vollen Heinrich-Böll-Halle das Leben bis zum Schluss schwer. „Wir sind dem Sieg näher gewesen, als wir das im Vorfeld erwartet haben“, berichtet KTTO-Trainer Sydnee Ingendorn. „Hätten wir am Boden und am Reck nicht eine verturnte Übung gehabt, dann wäre der Wettkampf noch spannender geworden und wahrscheinlich sogar an uns gegangen.“

Top-Scorer beim KTTO war wie bereits in der Vorwoche erneut Gastturner Jermain Grunberg, der insgesamt 21 Punkte sammelte. „Das war wieder eine starke Leistung. Und das trotz Erkältung“, so Ingendorn. Während der Boden (3:9) und das Pauschenpferd (4:6) jeweils an die Gäste gingen, sicherten Grunberg (5 Punkte) und Michael Donsbach (4) den Geräteerfolg an den Ringen (9:7). Zwar konnte der Spitzenreiter den Vorsprung durch den Sieg beim Sprung (3:6) ausbauen. Doch das KTTO kämpfte sich wieder heran und ging sowohl am Barren (4:2) als auch am Reck (9:8) als Gewinner hervor. Für den Gesamtsieg reichte es aber dennoch nicht mehr.

KTTO zum Saisonfinale am nächsten Samstag in Hannover gefordert

„Es war ein tolles Duell auf Augenhöhe. Es hat Spaß gemacht, für die Turner und alle Zuschauer“, so Ingendorn. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Abschneiden bei den Heimwettkämpfen. Drei von vier haben wir gewonnen, wobei der letzte knapp gestaltet werden konnte. Das ist aller Ehren wert.“ Überhaupt hat das KTTO eine bisher starke Wettkampfsaison absolviert, musste man doch auch immer wieder mit Hindernissen klar kommen, wie etwa beim 49:26 gegen den TuS Leopoldshöhe, wo man mit einem Rumpfkader antreten musste.

Doch vorbei ist die Saison noch nicht, geht es doch nächsten Samstag (14 Uhr) noch zum TuS Vinnhorst II. Vinnhorst ist zwar punktgleich mit dem KTTO, steht aber in der Tabelle aufgrund des Gerätewertung einen Rang über den Schmachtendorfern auf Position zwei. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde. In Hannover selbst wird das KTTO ohne Gastturner antreten. „Wir machen uns da keinen Druck, aber wir wollen natürlich alles geben. Zudem möchte der eine oder andere Turner dort noch mal was ausprobieren. Wir sind gespannt, wie es laufen wird“, sagt Ingendorn.

Boden: Moses Guthke: D-Note 4,1/Endwert 11,90/Score 0; Michael Donsbach: 3,8/11,50/0; Jermain Grunberg: 5,4/12,80/3; Marco Przylucki: 3,9/10,80/0.

Pferd: Jermain Grunberg: 4,3/12,40/1; Matthias Steinkamp: 3,9/11,35/0; Nusret Becirovic: 2,7/10,20/0; Clemens Deelmann: 2,8/10,00/3.

Ringe: Jacob Guthke: 2,7/10,38/0; Jermain Grunberg: 4,3/12,95/5; Luca Padalewski: 3,0/10,55/0; Michael Donsbach: 4,1/12,75/4.

Sprung: Jacob Guthke: 3,2/11,95/0; Jermain Grunberg: 4,8/13,50/3; Michael Donsbach: 3,2/11,90/0; Moses Guthke: 4,0/12,40/0.

Barren: Matthias Steinkamp: 2.6/12,10/0; Michael Donsbach: 3,3/12,10/0; Jermain Grunberg: 5,9/13,85/4; Alexander Goßrau: 3,1/11,80/0.

Reck: Moses Guthke: 2,5/9,70/0; Jermain Grunberg: 5,2/13,95/5; Matthias Steinkamp: 3,5/12,20/4; Alexander Goßrau: 2,9/11,20/0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen