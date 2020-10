KTTO hat die Spitze souverän verteidigt

Auf den 63:22-Sieg beim TZ Bochum folgte für das Kunstturnteam Oberhausen/TC 69 ein erfolgreicher Drittliga-Heimauftakt. Mit dem 50:15 wurden dem Zweitligaabsteiger KTV Obere Lahn nicht nur die Grenzen aufgezeigt, sondern gleichzeitig Tabellenplatz eins souverän verteidigt.

Wie im Revierderby sicherte sich dabei der niederländische Gastturner Bram Verhofstad – gemeinsam mit dem Briten Pavel Karnejenko (Obere Lahn) – mit zehn Punkten das T-Shirt für den besten Scorer des Wettkampfes. „In der Form, in der wir geturnt haben, sind wir schon richtig gut unterwegs und nur schwer zu schlagen“, lautete das Fazit von Trainer Sydnee Ingendorn.

Keine Zuschauer zugelassen

Dabei musste sein Team in der Heinrich-Böll-Halle ohne die lautstarke Unterstützung seitens der Zuschauer auskommen, die den Wettkampf aber live über Instagram verfolgen konnten. „Das war ungewohnt, aber auch erstaunlich, wie wir es als Team geschafft haben, damit klarzukommen und die Konzentration hochzuhalten“, so der KTTO-Coach, der hofft, dass beim nächsten Heimwettkampf am 14. November gegen Hösbach/Großostheim wieder Fans dabei sein können. „In Corona-Zeiten kann man nur schwer irgendwelche Prognosen abgeben. Erstmal fokussieren wir uns nur aufs Sportliche. Den Rest wird man sehen.“

Am Boden setzte Bram Verhof-stad mit seiner starken Übung gleich ein erstes Ausrufezeichen, als er mit seinen fünf Punkten den Grundstein für den späteren Gerätesieg legte (7:3). Spannender ging es am Pauschenpferd zu, auch weil dem KTTO die eine oder andere Unsauberkeit unterlief.

Ergebnis immer weiter in die Höhe geschraubt

Doch Routinier Matthias Steinkamp und Jermain Grunberg sicherten mit ihren Vorstellungen den Oberhausenern das Unentschieden (6:6). An den Ringen war es nicht zuletzt Kai Berner, der mit seinem Vier-Punkte-Auftritt den Vorsprung ausbaute und die 22:12-Pausenführung perfekt machte.

Michael Donsbach schloss für das KTTO am Reck mit einem fehlerfreien Auftritt ab. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Auch wegen der deutlich höheren Ausgangswerte schraubte das KTTO das Ergebnis in der Folge immer weiter in die Höhe. Beim Sprung musste lediglich Jacob Guthke dem starken Pavel Karnejenko den Vortritt lassen. Ansonsten war beim 10:3-Geräteerfolg für den Deutschen Meister von 2018 nichts zu holen. Noch deutlicher sollte es im Anschluss am Barren werden, wo die Schmachtendorfer allesamt ihre Übungen sauber zu Ende turnten: 10:0. Am Reck (8:0) schloss Michael Donsbach mit seinem fehlerfreien Auftritt den deutlichen 50:15-Erfolg ab.

Dreiwöchige Pause steht nun an

Nun steht dem KTTO eine dreiwöchige Wettkampfpause ins Haus. „Mal schauen, ob sich diese zwei Auftritte am Ende rentieren, je nachdem wie es weitergeht“, gab es laut Ingendorn aber noch keine Andeutungen von Seiten des Deutschen Turnbundes, die Saison wegen der Corona-Pandemie abzubrechen. „Aber die kommenden drei Wochen können entscheidend sein, wie sich das ganze entwickelt. Wenn die Infektionszahlen weiter nach oben gehen, könnte es schon knapp werden.“

Doch trotz der schwierigen Ausgangslage ist das KTTO auf einem sehr guten Weg, wie im Vorjahr ein gehöriges Wörtchen in Sachen Zweitliga-Aufstieg mitzureden.

Schließlich ist das Halbfinale kaum mehr zu nehmen. „Die Jungs zeigen sich in einer starken Form und sind nicht schlechter, als im vergangenen Jahr. Es hat sich gezeigt, dass wir mit unserem Krafttraining im Frühjahr eine gute körperliche Grundlage gelegt haben“, berichtet Ingendorn. „Nicht nur deshalb schaue ich positiv in die kommenden Wochen. Solange uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.“