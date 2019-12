Oberhausen. Vier Geräte führten die Oberhausener im Aufstiegskampf, doch dann kam der Einbruch. Straubenhardt war am Ende zu stark.

KTTO fehlten am Ende Kraft und Glück

Mit den letzten beiden Geräten, Pferd und Ringe, verloren die Kunstturner des KTTO Samstag in der Böll-Halle den Aufstiegskampf zur 2. Liga. Die KTV Straubenhardt, an vier Geräten zuvor hinten, holte sagenhaft auf und setzte sich schließlich 36:28 durch. Aber was war das für ein Wettkampf. 500 begeisterte Zuschauer feierten alle Mannschaften.

Denn parallel zu dem Oberhausener Duell stieg Kirchheim unter Teck mit einem 52:14 gegen KTV Hohenlohe in die 2. Liga auf. Wegen der vier Riegen an den sechs Geräten gleichzeitig wurde die klassische Reihenfolge geändert. Die Oberhausener begannen am Sprung und siegten durch Wertungen für Jermain Grunberg (4), und Moses Guthke (2) mit 6:4. Überraschend klar ging auch der Barren an das KTTO. Jacob Guthke (3), Grunberg (3) und Luca Padalewski punkteten zum 8:4-Erfolg. Wegen eines Wacklers von Michael Donsbach fiel der nicht höher aus.

Aber auch am Reck lagen die Oberhausener vorn. Steinkamp (2), Moses Guthke (2) und Grunberg (1) kamen auf 5:3. Trotz einer starken Übung von Donsbach mit gemeistertem Flugteil Jäger-Salto punktete sein Gegnüber Robert-Alexandru Pasca. Der Rumäne war von den Straubenhardtern extra für diesen Wettkampf als Gastturner verpflichtet worden. Mit zwölf Zählern erzielte der am Ende ein Drittel aller Punkte der Gäste und neutralisierte oft die starken Leistungen der niederländischen Gastturner des KTTO, Jermain Grunberg und Bram Verhofstad. Ohne ihn hätte Straubenhardt II gegen das KTTO verloren, trotz der Klasse-Athleten Vincenz Haug und Aaron Wagner.

Mit 19:11 führte das KTTO nach dem Reck und legte am Boden noch zu. Moses Guthke (1), Verhofstad (2, gegen Pasca) sowie Steinkamp (2) und Jacob Guthke Remis gegen den bärenstarken Wagner erzielten ein 5:0 und bauten die Führung vor den letzten beiden Geräten damit auf 24:11 aus.

Die Oberhausener hofften auf den Sieg, die Kenner waren vorsichtig: Siegfried Ingendorn mittendrin: „Wir schaffen das nicht, an den anderen Geräten sind die stärker.“

Das sollte sich brutal hart bewahrheiten. Denn während die Gäste keine Fehler mehr machten, leisteten sich die Oberhausener einige Klöpse. Am Pferd mussten Kai Berner, Tim Muscheid und Steinkamp absteigen, Straubenhardt punktete gnadenlos sicher und gewann das Gerät 16:0. In einem Anlauf war aus der Führung ein 24:27 geworden. Es wurde ein Drama. An den Ringen holte ein starker Grunberg (4) die erneute Führung. Doch dann setzt sich Donsbach nach einer tollen Übung beim Abgang auf den Po. Wegen der hohen Ausgangswertung für Donsbach brachte das zwar nur einen Punkte für sein Gegenüber Pasca. Doch danach setzte sich die Klasse von Haug und Wagner gegen die gewiss nicht schlechten Berner und Padalewski durch.

Weitere Aufstiegskämpfe in der Böll-Halle

Auch der Aufstiegskampf in die 1. Liga war ein Drama. Mit dem letzten Turner Milad Karimi am Reck (5 Punkte) glich der TV Schiltach gegen Eintracht Frankfurt sensationell zum 38:38 aus. Im Sudden Death an vier Geräten aber siegten die Frankfurter 6:4 und sind Erstligist.

Im Sechser-Kampf um zwei Drittliga-Plätze am Vormittag setzten sich die TSG Sulzbach und WTG Heckengäu durch