Oberhausen. Zum Auftakt der 3. Liga steht für das Kunstturnteam Oberhausen am Samstag das Revierderby beim TZ Bochum an. Fragezeichen hinter den Gastturnern.

Für das Kunstturnteam Oberhausen geht es ans Eingemachte. Zum Auftakt der 3. Liga ist die Truppe von Cheftrainer Sydnee Ingendorn am Samstag (16 Uhr) beim TZ Bochum im Einsatz. Im vergangenen Jahr hatten die Schmachtendorfer mit 61:17 Scorepunkten gegen die Bochumer klar die Oberhand behalten. „Bochum hat sich deutlich breiter und besser aufgestellt“, merkt Ingendorn jedoch an und ergänzt: „Für beide Teams geht es erst einmal darum, sich wieder in den Wettkampfmodus hineinzuarbeiten. Das Selbstvertrauen kommt dann von ganz alleine.“

Verletzungsbedingte Ausfälle hat das KTTO zwar nicht zu beklagen. Noch ist allerdings offen, ob auch die niederländischen Gastturner in Person von Jermain Grunberg und Bran Verhofstad beim Revierderby dabei sein werden. Ingendorn: „Beide machen am Freitagmorgen einen Covid-19-Test und kriegen die Ergebnisse direkt am Nachmittag. Wenn diese negativ ausfallen, können sie kommen.“

„Es warten viele Herausforderungen auf uns“

Was die Heimwettkämpfe in dieser Saison angeht, sieht das dem Gesundheitsamt Oberhausen eingereichte Hygiene- und Abstandskonzept der Schmachtendorfer maximal 150 Zuschauer vor. Dabei gilt auch auf den Plätzen die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. „Das bedeutet zwar viel Aufwand, aber es lohnt sich“, so Ingendorn. „Unser Hexenkessel läuft damit zwar nur auf Sparflamme, aber Geisterwettkämpfe wollen wir gerne vermeiden. Denn Turnen ist ein Sport, der auch von der Begeisterung der Zuschauer lebt und den Sportlern Motivation verschafft.“

Auch sonst hatte es im Team einige Umstellungen gegeben, die die sportliche Einschätzung etwas schwerer machen. „Die Jungs haben teilweise enorme berufliche Veränderungen in diesem Jahr durchlebt und das schränkt massiv die Trainingsarbeit ein.“ Nicht nur deshalb geht Ingendorn trotz aller Vorfreude auch mit „einem komischen Gefühl“ in die neue Saison. „Es warten viele Herausforderungen auf uns, die nicht nur für uns neu sind. Die gilt es jetzt anzupacken.“