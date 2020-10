Kreisliga A: SC 1912 empfängt Arminia Lirich zum Derby

Oberhausen. Drei Spiele, drei Derbys am Mittwoch in der Kreisliga A. Dabei empfängt der SC Buschhausen 1912 die Arminia aus Lirich. RWO-Team 12 bei SuS 21.

In der Fußball-Kreisliga-A stehen am Mittwochabend gleich drei Oberhausener Derbys auf dem Programm, die alle reichlich Spannung versprechen.

SC Buschhasuen 1912 – Arminia Lirich, Mittwoch 19 Uhr: Das sind Spiele, auf die man sich freut“, scharren Sven Adamietz und seine Jungs mit den Stollen. „Beide Mannschaften verfügen über eine sehr gute Offensive, daher wird es ein Spiel auf Augenhöhe“, so der 1912-Coach. Jens Szopinski sagt vor dem Derby: „Es gilt nun, den Spirit aus dem letzten Punktspiel gegen Post in diese Partie zu transportieren.“

Post SV – VfR 08, 19.30 Uhr: „Die Plätze trennen nur etwa zwei Kilometer Luftlinie“, hat VfR-Coach Paul Schendzielorz nachgerechnet – und holt auch beim Blick auf die Tabelle den Rechenschieber raus: „Wir wollen unseren Sieg von Sonntag vergolden, dann würden wir richtig gut dastehen.“ Rene Langer ist heiß auf das Nachbarschaftsduell und hofft, dass das auch auf seine Mannschaft abfärbt: „Wir haben zwar einige Ausfälle zu beklagen, aber das darf im Derby nicht als Alibi gelten.“

SuS 21 – RWO-Team 12, 19.30 Uhr: „Nach der Leistung von Sonntag ist Wiedergutmachung angesagt“, nimmt SuS-Coach Michael Buhlmann seine Schützlinge in die Pflicht. „Leistung und Einstellung waren nicht akzeptabel. Jetzt gilt es, eine neue Serie zu starten“, schielt der Schleuse-Trainer auf einen Dreier. „Es ist absolut ärgerlich, dass wir unsere erste Mannschaft nicht zeitgleich im Stadion unterstützen können“, so Sebastian Saß, der damit einhergehend auch auf Mike Terranova verzichten muss. „Den Termin konnten wir nicht verlegen, aber das ist jetzt nun einmal so“, so Saß. „Wir fahren jedenfalls dorthin, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.“