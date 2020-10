Kreisliga A: Für RWO-Team 12 ist Wiedergutmachung angesagt

Oberhausen. In der Kreisliga A empfängt das RWO-Team 12 am Dienstag den SV Sarajevo und will nach dem 0:4 zuletzt gegen Königshardt eine Reaktion zeigen.

Englische Woche in der Fußball-Kreisliga-A: Dabei macht am Dienstag um 19.30 Uhr das Duell zwischen dem VfR 08 und SuS 21 den Anfang. „Wir wollen den Schwung der vergangenen drei Spiele mitnehmen, in denen wir nur ein Gegentor kassiert und sieben Punkte gesammelt haben“, gibt VfR-Coach Paul Schendzielorz zu Protokoll. „Es wird ein schweres Spiel auf Augenhöhe. Wir spielen voll auf Sieg“, kündigt er an.

Sein Kollege Michael Buhlmann warnt seine Mannschaft. „Wir müssen an die erste Halbzeit von Sonntag anknüpfen, ansonsten wird es schwer, gegen die wiedererstarkten Nullachter etwas mitzunehmen.“ Den Schongang wie im zweiten Abschnitt am Sonntag lässt er also nicht gelten.

Sterkrade 06/07 II – SF Königshardt II, Dienstag 19.30 Uhr: Duell der Reserve-Teams, Duell der Gegensätze. Während sich die „Blauen“ in Buschhausen eine ordentliche Tracht Prügel abgeholt haben (0:12), trumpften die Sportfreunde daheim gegen die Kleeblätter vom RWO-Team 12 (4:0) groß auf. „Daran wollen wir natürlich gerne anknüpfen“, sagt SFK-Trainer Christian Bak. „Wir haben uns wieder gefunden“, glaubt er.

06/07-Trainer Matthias Heiß fasst sich dagegen kurz: „Wir wollen es den Königshardtern nicht so leicht machen wie am Sonntag den Buschhausenern.“

RWO-Team 12 – SV Sarajevo, Dienstag 20 Uhr: Nach der Packung gegen Königshardt spricht RWO-Coach Sebastian Saß Klartext: „Mit Sarajevo kommt eine der besten Mannschaften der Liga zu uns“, räumt er ein, aber: „Bei uns steht Wiedergutmachung auf der Tagesordnung. So wie am Sonntag möchte ich meine Mannschaft nicht noch einmal sehen. Da muss jetzt was kommen“, fordert der Coach eine deutliche Leistungssteigerung.

Der SVS ist blendend gestartet, hat aber mit Personalsorgen zu kämpfen. „Wir gehen weiterhin auf dem Zahlfleisch“, informiert Linienchef Björn Bohn. „Unter diesen Voraussetzungen würden wir eine Punkteteilung im Vorfeld unterschreiben.“