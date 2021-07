Kevin Engler besteht den Härtetest im dänischen Helsingør

Oberhausen. Triathlet Kevin Engler hat sich nach etlichen virtuellen Versuchen nun an den ersten „echten“Wettkampf in Dänemark heran getraut. Mit Erfolg.

Nach dem Ausfall der EM-Titelkämpfe über die Ironman-70.3-Distanz im Vorjahr, ging es im dänischen Helsingør nun um den Titel des Europameisters. Triathlon-Newcomer Kevin Engler vom RWO-Endurance-Team startete in der AK 25. Da es sich um seinen ersten Start bei einer „real durchgeführten“ Mitteldistanz handelte, ging er ohne Druck ins Rennen. Er beendete den Wettkampf in 4:30,58 Std. und erreichte in der AK 25-29 Platz 25. Insgesamt reihte er sich als 125. von 1116 Konkurrenten ein.

Beim Schwimmen überholte er nach und nach und kam nach guten 30:23 Minuten aus dem Wasser. Entsprechend der Einteilung in den Startgruppen waren die Rennräder ebenfalls in Felder abgestellt. Da Engler mit der Startgruppe B aus dem Wasser kam, wies ihn der Kampfrichter dieser zu. Er suchte sein Rad, bemerkte den Fehler und lief nach Diskussion mit dem Kampfrichter in die richtige Wechselzone zurück.

Gut auf der Radstrecke unterwegs

Nach einer gefühlten sehr langen Wechselzeit, die 5:47 min. betrug, war er auf der Radstrecke. Auf dem flachen, aber verwinkelten und kurvigen Rundkurs im dänischen Hinterland waren 90 Kilometer zu absolvieren. In dem ersten Teilabschnitt gab es viele Überholmanöver, die Athleten suchten die bestmögliche Position für den längsten Teilabschnitt der Mitteldistanz.

Engler konnte sich hier, dank des wochenlangen Radtrainings mit Timo Schaffeld, gut vom Feld absetzen. Er kam gut mit den kleinen Anstiegen zurecht. Auf den ebenen Passagen radelte er einen gleichmäßigen Schnitt 36 km/h. Die 90 Kilometer mit knapp 600 Höhenmetern beendete er in 2:25,02 Std. Wechsel Nummer zwei sollte besser laufen.

Bereit für die nächsten Veranstaltungen

Die Laufstrecke führte über den Hafen zum Schloss und die ersten 3,5 Kilometer flog er in einem Schnitt von 3:45. Dann ging es in die Stadt und der Untergrund veränderte sich in holpriges Kopfsteinpflaster. Engler knickte um und reduzierte das Tempo ein wenig. Zwar ließ langsam die Kraft nach, doch die Stimmung in der Stadt und das Ziel vor Augen beflügelten ihn auf 1:25,30.

Mit diesen Erfahrungen bereitet er sich nun auf die Triathlon-Veranstaltungen in Duisburg, Köln und als Höhepunkt die Weltmeisterschaft in Utah/USA vor.

