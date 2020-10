Ken Asaeda: „Großes Lob, wie sie zurück gekommen sind“

Oberhausen. Der höherklassige Jugendfußball war zum Ende der Herbstferien wieder am Start. Die U17 von RWO freute sich über einen Sieg in der Endphase.

U17-Niederrheinliga: SG Essen-Schönebeck – RW Oberhausen 2:3 (0:1): Deutlich mehr weiße Haare will Ken Asaeda nach Spielschluss zuhause im Spiegel entdeckt haben. In den letzten zwei Spielminuten drehten die Kleeblätter ein Spiel, das überhaupt niemals in Gefahr hätte geraten dürfen.

Früh gingen sie durch ein Eigentor in Führung und hatten das Spiel völlig unter Kontrolle. Die Gastgeber operierten ausschließlich mit langen Bällen und hofften auf den einen Ball, der irgendwie durchrutschen musste. „Sie waren mit dem Halbzeitstand sicher nicht so unzufrieden. Wir haben sie am Leben gelassen. Dann wurde Schönebeck mutiger und wir nervöser, warum auch immer“, resümiert Asaeda.

Doppelschlag stellte Spiel für die U17 auf den Kopf

So kam es, wie es kommen musste, ein Doppelschlag stellte das Spiel auf den Kopf. Timo Böhm hatte zwar die Chance auf das 2:1 gehabt, nun musste RWO gegen einen destruktiven Gegner anrennen. „Großes Lob, wie sie zurück gekommen sind.“ Sie taten das nämlich nicht kopflos, sondern mit feiner Klinge. Der eingewechselte Kasper Harbering verzichtete auf das Pfund aus zweiter Reihe und steckte für Böhm durch, der in der Schlussminute dann verwandelte.

RWO-Trainer Ken Asaeda war am Ende stolz auf seine Truppe. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Doch das war RWO nicht genug, Enes Kocar knackte die Defensive mit einem „geilen“ Ball und der eingewechselte Jungjahrgang Ezekiel Adebisi verwandelte in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum verdienten Sieg.

RWO: Lüdtke; Izuwa, Yalcin (49. Harbering), Kazantzidis, Matthes, Koca, Mulamba, Giourouk (72. Adebisi), Böhm, Weihmann, Grün (79. Nanje).

Klosterhardts U17 fehlte das Glück

RW Essen U16 – Arminia Klosterhardt 2:1 (2:0): Keine Punkte diesmal für Klosterhardt, die wie schon in den letzten beiden Spielen in Rückstand gerieten, allerdings diesmal nicht das nötige Glück vor dem Kasten hatten. „Wir klären zwei Mal zu kurz“, erinnert sich Dirk Lomberg an die beiden Gegentreffer. Davor hatten die Gäste durchaus die Chance selbst in Führung zu gehen, verpassten dies allerdings. Nach der Pause stellte Lomberg dann um, die Arminia kam auch gut ins Spiel, brauchte aber bis zehn Minuten vor dem Ende und ein Foulspiel des Essener Schlussmanns, um per Strafstoß den Anschlusstreffer zu erzielen. In der Folge gab es dann zwar auch noch die Chance auf ein Remis, doch Lomberg gibt zu: „Es war möglich, wäre aber nicht unbedingt verdient gewesen.“

Arminia: Hohensee; Dietz, Kalek (67. Alimusaj), Osthoff, Karabelen (67. Olgur), Oten-Appiah, Konzer, Mengenli (56. Schneider), A. Önata (67. S. Önata), Faeser, Fischer.

U15-Regionalliga: SG Unterrath – RW Oberhausen 4:1 (1:1): Völlig unter Wert verkaufte sich die Mannschaft von Cedric Spielhoff in Düsseldorf, insbesondere wenn man nur auf das Ergebnis schaut. Eigentlich lief es nämlich gar nicht schlecht, eine Schläfrigkeit nach einer Ecke und den daraus resultierenden Rückstand egalisierte Efe Aldemir per direktem Freistoß postwendend. Als Unterrath dann noch ziemlich rabiat und durch eine Notbremse in Unterzahl spielen musste, standen die Zeichen auf Sieg.

RWO tat sich in der Chancenverwertung schwer

Doch RWO tat sich in der Chancenverwertung schwer und bekam nach dem Wiederanpfiff dafür die Quittung. Unterrath ging durch einen individuellen Fehler in Führung und baute diese nach einer Ecke – quasi der Kopie des 0:1 – noch einmal aus. „Solche Fehler dürfen nicht passieren“, war Spielhoff entsprechend angesäuert. Das 2:1 konnte er in der Videoanalyse „abseitsverdächtig“ nennen, das 1:3 darf nach intensiver Besprechung in der Kabine so nicht noch einmal fallen. Dennoch waren die Kleeblätter nah dran am 2:3, doch stattdessen machten die Gastgeber mit dem 4:1 letztlich den Deckel drauf. „Wir lassen jetzt mal alle vor der Saison gesteckten Saisonziele zur Seite“, fordert der Linienchef.

RWO: Neubauer; Jeising (48. Yang), Nunnendorf, Sari (44. Stockbrink), Babaj (17. Simos), Rezaee, Gyamfi, Ören, Aydogdu (59. Bouazza), Aldemir, Gharib Mal.

U15-Niederrheinliga: DJK SF Lowick – Sterkrade-Nord 0:2 (0:0): Auftaktsieg für die Nordler! Die machten in einer ausgeglichenen Partie eben die Tore. Und was für eines: Malte Benninghoff fasste sich nach einer guten Dreiviertelstunde ein Herz und knallte das Leder unter das Gebälk. Danach mussten die Hausherren natürlich den Druck etwas erhöhen, doch wirklich ins Schwimmen gerieten die Schmachtendorfer nach dem 1:0 nicht mehr. Stattdessen spielten sie ihre Konter zumindest in der Nachspielzeit dann auch erfolgreich aus und machten in Person von Phil Wolff den Deckel drauf. „Wir sind damit zufrieden“, gibt Sven Wolff Einblicke in die Gemütslage des Trainerteams Christoph Tapinos/Wolff nach dem Auftaktsieg.

Nord: Knoblauch; Omeragic (65. Kallweit), Wendt, Ziga (36. Neumeister), Micha (55. Kesetovic), Jelti (36. Spickermann), Benninghoff, Bauditz, Wolff, Onur, Aliu.

Klosterhardt U15 noch nicht clever genug zum Start

Arminia Klosterhardt – 1. FC Kleve 1:1 (1:0): Kein Sieg für die Arminia, die im Auftaktspiel gegen Kleve letztlich einfach nicht clever genug war und der auch das nötige Quäntchen Glück fehlte. „Das wird aber kommen“, ist sich Aron Maaßen sicher, „wir müssen arbeiten und dann wird das auch.“

Schon gegen Kleve sah es nicht schlecht aus, Gabriel Heckerott erzielte die Führung nach zehn Minuten. Danach kontrollierten die Hausherren das Geschehen, doch das 2:0 wollte nicht fallen. Stattdessen reichte ein Luftloch aus, um Kleve zum Toreschießen einzuladen und in der 47. Minute auszugleichen. „Danach haben wir auch noch Chancen“, weiß Maaßen, insbesondere in der letzten Minute fehlte nicht viel zu drei Punkten. Doch während Kleve schon durch die Quali im Wettkampfmodus ist, muss die Arminia nach langer Pause erst wieder in Fahrt kommen.

Arminia: Westenberger; Neugebauer (59. Rühl), Tebourski, Kocar, El Majdouli (65. Karas), Aktas, Kniephof, Ornot, Genitidis, Heckerott, Zachariasz.