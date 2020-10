Keine Tore bei Regionalliga-U15 von RWO gegen Fortuna Köln

Oberhausen. U17 der Kleeblätter gewinnt das Derby in der Niederrheinliga bei RW Essen mit 4:1. Klosterhardt mit Remis gegen KFC Uerdingen.

In der Fußball-Niederrheinliga der U17 setzte sich RWO mit 4:1 (2:0) bei RW Essen U16 durch. Ob es so klar war wie das Ergebnis vermuten lässt? - „Ja eigentlich schon. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung“, ist Trainer Ken Asaeda mit der Leistung vollkommen zufrieden.

Nach dem 3:3 im Pokal gegen Arminia Klosterhardt zog sein Team die richtigen Schlüsse und begann gut. Dennoch dauerte es seine Zeit, bis das Flügelspiel der Gäste Früchte trug. Yorgos Kazantzidis erzielte nach 20 Minuten die Führung, Enes Koca erhöhte fünf Zeigerumdrehungen später zum verdienten 2:0. Nach der Pause kamen die Kleeblätter mit klarem Ziel, doch eine Situation Tiefschlaf brachte die Gastgeber auf einmal wieder ran. „Ich bin froh, dass das so früh passiert“, gibt Asaeda preis, denn Kerem Yalcin hatte per „Sonntagsschuss“ genau die richtige Antwort parat. Der alte Abstand war wieder hergestellt, Jonathan Mulamba erhöhte noch auf 4:1.

RWO: Lüdtke; Izuwa, Yalcin, Kazantzidis, Matthes, Koca, Adebisi (59. Böhm), Mulamba, Giourouk (76. Simakis), Weihmann, Grün.

Arminia Klosterhardt - KFC Uerdingen 3:3 (2:2): Dass die Mannschaft von Dirk Lomberg sich von Rückständen nicht verunsichern lässt, das bewies sie bereits im Pokal gegen RWO. Postwendend glichen sie durch Berat Karabelen den frühen Rückstand aus, Felix Faeser nach 20 Minuten den erneuten

Rückstand. Aaron Oten-Appiah erzielte nach dem Pausentee sogar die erste Führung der Klosterhardter, die sie allerdings zwei Minuten vor dem Ende noch einmal hergeben mussten. „Rückstände können wir“, lacht Dirk Lomberg, der aber zugibt: „Heute morgen um 9 Uhr hätte ich ein 3:3 auf jeden Fall mitgenommen, nach dem Spielverlauf ärgert man sich doch.“ Insbesondere, weil sich die Arminia letztlich mit eigenen Fehlern vor allen drei Toren selbst das Leben schwer machte.

Arminia: Hartmann; Mendil, Osthoff, Yildiz (65. Kalek), Karabelen (68. Almusaj), Oten-Appiah (77. Schneider), Konzer, Mengenli, Faeser, Dare, Fischer.

U15 Regionalliga: RWO - Fortuna Köln 0:0: „Leistungsgerecht“, zieht Cedric Spielhoff sein Fazit. Das ist bei einem 0:0 kein großes Loblied. Der Ball war dabei nicht unbedingt nur im Mittelfeld, „der ist eigentlich die meiste Zeit über die Spieler drüber geflogen“, lacht Spielhoff. Während sein Team gegen die leicht favorisierten Gäste auf zweite Bälle gehen und durch Pressing zu frühen Abschlüssen kommen wollte, konnten die Gäste ihre spielstarken Akteure und ihre körperliche Überlegenheit nicht ins Spiel bringen. „Da hatte ich schon etwas mehr erwartet“, so Spielhoff. Chancen suchten die Zuschauer am SSB-Gelände daher vergebens, doch Spielhoff stellt klar: „Das ist ein Unentschieden mit dem wir besser leben können.“

RWO: Neubauer; Jeising, Nunnendorf, Sari, Babaj, Simos (64. Langer), Gyamfi (66. Stockbrink), Ören, Yang (49. Rezaee), Aydogdu, Gharib Mal (68. Westenberger).