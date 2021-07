Katharina Köther und Niklas Heuser in Italien zufrieden

Oberhausen. Im italienischen Auronzo waren die Oberhausener Katharina Koether (KG Essen) und Niklas Heuser (AKC) erfolgreich unterwegs.

Die Oberhausenerin Katharina Koether (KG Essen) sowie Niklas Heuser (AKC) und sein Mülheimer Partner Leander Weymann nahmen an der internationalen Regatta in Auronzo/Italien teil. Sie stellten sich der Konkurrenz aus 30 italienischen Vereinen sowie Nationalmannschaften aus Österreich, der Schweiz, Italien, Tschechien, Slowakei und Deutschland.

Nach gut zwölf Stunden Anreise zu dem malerisch inmitten der Dolomiten liegenden Lago di Santa Catarina ging es direkt in den Einer- und Zweierkajaks über die 1000 m-Distanzen. Bereits zum Einfahren am Donnerstag Abend hatte sich die Wettkampfstrecke als schwieriges Gewässer herausgestellt. Abgesehen von dem stark kalkhaltigem und kaltem Wasser mit hoher Dichte, dem betonierten und Wellen in die Strecke zurückwerfenden Zielbereich erwies sich der See im Zielbereich auf den Bahnen drei bis sieben in die Strecke mit starker Strömung von links hineinfließende Fluss Ansiei als ein großes Problem.

Koether hatte das Ziel, über 200 und 500 m das A-Finale zu erreichen . Beides schaffte die Oberhausenerin. Über 500 m glänzte sie besonders und wurde mit dem dritten Platz und der Bronzemedaille belohnt. Am Tag danach über 200 m war der Wind jedoch unberechenbar. Zudem hatte Koether eine Außenbahn und erkämpfte sich den achten Rang.

Wunderschöne Kulisse in den Dolomiten

Trotzdem bilanzierte sie zufrieden: „Es war rundherum ein gelungenes Wochenende mit einer wunderschönen Kulisse.“

Katharina Köther holte eine Bronzemedaille. Foto: Privat

Im Einerkajak der Männer über die 1000 m traten in sieben Vorläufen insgesamt 56 Starter an. Niklas Heuser qualifizierte sich hier über Vor- und Zwischenlauf für den Endlauf am Nachmittag. Hier belegte er einen guten siebten Platz. Im Zweierkajak über die 1000 m Strecke fuhren Heuser und Leander Weymann lange um Platz drei mit, mussten sich aber nach einem Kippler auf dem schwierigen Wasser im Zielbereich im Endergebnis mit einem knappen vierten Rang begnügen.

In den am Samstag startenden Rennen über die 500 m-Distanzen trat Heuser erneut im Einerkajak sowie im Zweierkajak mit Weymann an. Eine besondere Schwierigkeit lag in den kurzen Abständen der Startzeiten zwischen Einer- und Zweierkajak. So blieben zwischen den Starts im Vorlauf zwischen Einer und Zweier lediglich insgesamt 22 Minuten, in den Zwischenläufen 27 Minuten.

Bei einer ähnlich großen Zahl an Konkurrenten (48 Starter) erreichte Heuser nach einem cleveren und stark gefahrenen Zwischenlauf den Endlauf und belegte hier einen guten sechsten Platz. Von insgesamt sechs gestarteten deutschen Booten erreichten hier nur drei das Finale.

Kopf an Kopf um Rang drei

Erneut als stark erwies sich der Zweier mit Weymann über die 500 m-Distanz. Wie bereits im Rennen über die lange Strecke ging es hier bei den 500 Metern Kopf an Kopf um Rang drei. Den Podiumsplatz verpassten Heuser und Weymann schließlich um vier Zehntel Sekunden. Im Einerkajak über die 200 m-Sprintdistanz qualifizierte sich Heuser am Abend noch für den Zwischenlauf am Sonntagmorgen. Nach fünf Rennen über 1000 m am Freitag, sechs Rennen am Samstag über 500 m und einem Rennen über 200 m am Samstag reichte es für ihn nicht mehr aus, im Zwischenlauf mit Platz eins oder zwei das Finale am Mittag zu erreichen.

