Kanuten vom AKC überzeugen bei Leistungsüberprüfung

Oberhausen. Sportler des Alstadener Kanu Clubs traten bei der Leistungsüberprüfung des Kanu Verbandes NRW in Duisburg an. Besonders Caroline Heuser glänzte.

Mit Tobias, Niklas und Caroline Heuser sowie Marlon Assing und Neela Hanke traten fünf Sportler des Alstadener Kanu Clubs bei der Leistungsüberprüfung des Kanu Verbandes NRW in Duisburg an, um sich für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren und einen Platz in den Renngemeinschaftsbooten des KV NRW zu ergattern.

Während Niklas Heuser noch an den Folgen der erst zwei Tage vorher erfolgten Covid-Impfung laborierte und seine normale Leistung nicht zu 100 Prozent abrufen konnte, überzeugten Marlon Assing und Tobias Heuser in den Rennen im Einerkajak über die 200, 500 und 1000 Meter. Assing belegte hier im Gesamtklassement der Unter-18-Jährigen einen guten siebten Platz. Tobias Heuser belegte in der Mittelklassen-Rangliste Platz zwei. Für die beiden Mittelstrecken-Spezialisten geht es nun erst einmal wieder in die Grundlagenarbeit.

Regatta in Italien am Donnerstag

In den Rennen der Schüler und Jugend überzeugte Caroline Heuser mit deutlichen Siegen über die 100-Meter-Sprintstrecke, die 1000-Meter-Mittelstrecke und die 500-Meter-Kurzstrecke. Hier fuhr die 14-Jährige über die 500 Meter mehr als vier Sekunden Vorsprung auf die nachfolgenden Boote heraus.

Am Donnerstag geht es für die AKC-Kanuten weiter zur internationalen Regatta nach Auronzo di Cadore in Italien. Hier treten Niklas Heuser und Leander Weymann (Mülheim) für den KV NRW im Einerkajak über die Strecken von 200, 500 und 1000 Meter sowie im Zweierkajak über die 500 und 1000 Meter an.

