Kanuten hoffen jetzt auf Wettkämpfe ab 30. Juni

Das Präsidium sieht derzeit keine Notwendigkeit, Veranstaltungen nach dem Stichtag Ende Juni abzusagen und setzt alles daran, dass die Ereignisse wie geplant durchgeführt werden können. Eine abschließende Bewertung zur Saison 2020 soll spätestens am 30. Juni erfolgen.

„Wir fahren auf Sicht und müssen uns nach den Entscheidungen aus der Politik richten“, so DKV-Präsident Thomas Konietzko. „Wir haben uns bereits mehrere Szenarien überlegt, wie die Paddel-Saison noch gerettet werden kann. In vielen Disziplinen haben wir am Ende des Jahres Deutsche Meisterschaften anstehen, die wir auch gerne durchführen möchten. Daher steht die Abstimmung mit der Politik, den Ausrichtern und allen weiteren Beteiligten im Fokus unserer Arbeit.“

Damit hätte etwa Lukas Reuschenbach vom TC 69 noch die Chance, seine Abschiedssaison mit einem großen Wettbewerb zu Ende zu bringen.

Gerade bei den Veranstaltungen mit großer Teilnehmerzahl bedarf es der Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen, von denen man zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiß, wie sich diese im Sommer darstellen. Das Präsidium und die Ressorts arbeiten an Szenarien, um faire Wettbewerbe durchführen zu können und um den Sportlern eine bestmögliche Saison bieten zu können.