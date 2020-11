Kanthak: „Wenn Dezember nicht gespielt wird, wird’s eng“

Schon im Frühjahr fühlten sich Tennisspieler als Gelackmeierte des ersten Lockdowns. Abstand und Hygieneregeln sind im Einzel locker zu handhaben, trotzdem blieben die Anlagen geschlossen. Jetzt hatten der Deutsche Tennis-Bund, Westfälischer Tennisverband (WTV) und Tennis-Verband Niederrhein (TVN) nach Bekanntwerden der neuen Corona-Schutzverordnung gehofft, dass ihre Sportart nicht vollends verboten wird. Sondern unter strengen Auflagen weiterhin stattfinden darf, weil sie als Individualsport einer Ausnahmeregelung unterliegt.

Die NRW-Landesregierung stimmte dem nur teilweise zu: Tennis unter freiem Himmel ist gestattet, allerdings nicht in der Halle. Die an diesem Wochenende beginnende Winter-Hallenrunde wurde damit bis 29. November ausgesetzt.

Hallensituation in Oberhausen ohnehin problematisch

Oberhausens Fachschaftsleiter Sven Kanthak (TK 78) ist für den weiteren Verkauf skeptisch: „Wenn im Dezember nicht gespielt werden kann, steht die ganze Runde auf der Kippe.“ Ihm fehlt das Verständnis, dass nicht wenigstens Training unter schon im Frühjahr eingehaltenen Sicherheitsauflagen abgehalten werden kann. Da es in Oberhausen wenig Hallen gäbe, würden Nachholtermine jetzt schon schwierig zu gestalten. Die Neu-Ansetzung der Hallenrunde planen Verband und Bezirk.

„Wir werden versuchen, in den nächsten Tagen alternative Spielpläne zu erstellen. Dabei gehen wir zuerst einmal davon aus, dass der Spielbetrieb ab 1. Dezember aufgenommen werden kann“, heißt es in einem Schreiben des TVN-Präsidiums an die Vereine.

13 von 17 Verbänden erlauben Hallentennis

„In anderen Bundesländern hat man anders entschieden, in 13 von 17 Landesverbänden ist Tennis in der Halle, zumindest Einzel, erlaubt“, sagte Elmar Schlüter, Sprecher des WTV. Darum hat sich der Westfälische Tennisverband mit dem Tennisverband Mittelrhein (TVM) und dem Tennisverband Niederrhein (TVN) zusammengeschlossen. „Die drei Verbände stehen in Kontakt mit dem Landessportbund und wir hoffen, dass auch in NRW möglichst schnell die Erlaubnis kommt, in der Halle Tennis zu spielen“, so Schlüter. Wie es mit dem Mannschaftsspielbetrieb weitergeht, haben die Verbände noch nicht entschieden. Klar ist, selbst wenn kurzfristig die Erlaubnis für Tennis in der Halle kommen sollte, können bis zum 30. November keine Mannschaftsspiele ausgetragen werden.

Der TVN steht wie die beiden weiteren Tennis-Landesverbände in NRW im Dialog mit der Landesregierung, um im Sinne der Mitglieder, Vereine und Tennislehrer Regelungen zu erwirken, die den speziellen Gegebenheiten der Individualsportart Tennis Rechnung tragen. Zudem unterstützen die drei NRW-Verbände die Klage eines Hallenbetreibers und selbstständigen Tennislehrers (siehe Meldung unten).

Einzel nur draußen und mit Hygieneregeln

Sollte es zu Veränderungen kommen, werden Informationen auf der Website des TVN und über Social-Media-Kanäle bekannt gegeben. Bis dahin stellt sich der Status quo für Tennis in NRW so dar:

Tennis ist in Nordrhein-Westfalen als Individualsport grundsätzlich erlaubt, da aber seit 2. November alle Tennis- und Sporthallen in NRW geschlossen sind, ist das Spiel nur im Freien auf Außenanlagen unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregelungen möglich. Darüber hinaus ist kein Training draußen, auch kein Einzeltraining erlaubt. Zusätzlich ist es auf zwei Personen und somit das Einzel beschränkt, weil das Doppel als Mannschaftssport eingeordnet wird. Ein Spiel in der Halle ist in keiner Konstellation gestattet.

Doppel gilt als Mannschaftssport

Einzelne Gemeinden in NRW legen die Landesverordnung strenger aus und schließen alle Sportanlagen inklusive der Tennisanlagen komplett, so dass dort auch unter freiem Himmel kein Tennis möglich ist. Deswegen empfiehlt der TVN, sich an die jeweiligen kommunalen Behörden (Ordnungsämter) zu wenden, um Auskunft über lokale Regelungen zu erhalten.

Wenn Einzel im Freien erlaubt ist: Die Vereinsgastronomie muss geschlossen bleiben, Zusammenkünfte und Zuschauer sind auf den Tennisanlagen untersagt. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen einschließlich Umkleidekabinen und Duschen durch mehrere Personen gleichzeitig ist unzulässig.

Kann Training stattfinden? Ein organisierter Trainingsbetrieb ist nicht gestattet, auch Einzeltraining darf nicht durchgeführt werden. Einzige Ausnahme bildet Training an den Bundes- und Landesstützpunkten in olympischen Sportarten für die Kader OK, PK, EK, NK1, NK2 und im paralympischen Sport für die Kader PAK, PK, TK, NK1, NK2. Im Bereich des TVN profitieren davon fünf leistungsorientierte Spieler und Spielerinnen aus dem Jugendbereich.

Was passiert mit Winterhallenrunde und Turnieren? Alle Turniere im Verantwortungsbereich des TVN müssen zwischen dem 2. Und 30. November 2020 entfallen. Alle Begegnungen der Winterrunde in diesem Zeitraum werden im Zeitfenster Januar bis April neu angesetzt. Vereinsverantwortliche und Mannschaftsführer sollten von selbstständigen Verlegungen absehen.

Verbände unterstützen Klage eines Trainers und Hallenbetreibers

Die Interessengemeinschaft der Tennisverbände NRW, der Zusammenschluss der Verbände Niederrhein, Westfalen und Mittelrhein, unterstützt die Klage eines Tennishallenbetreibers und selbstständigen Tennislehrers aus dem Gebiet des Tennisverband Mittelrhein, die darauf ausgerichtet ist, die in der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes festgelegten Restriktionen für den Tennissport teilweise auszusetzen.

Die Klage im Eilverfahren zielt dabei darauf ab, das vollständige Verbot des Tennis-Trainingsbetriebs allgemein und des Tennis-Individualsports in Tennishallen aufzuheben.

Die in der IG Tennis zusammengeschlossenen drei Tennis-Verbände des Landes sind sich einig, dass Teile der den Individualsport Tennis betreffenden weitreichenden Verbote in NRW, insbesondere die vollständige Untersagung sowohl des Trainingsbetriebs als auch des Spiels in der Halle, mit Blick auf die Regelungen in vielen anderen Bundesländern unverhältnismäßig sind und auch in der ursprünglichen Beschluss-Vorlage des Bundes vom 28. Oktober keinerlei Begründung finden.