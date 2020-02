Julian Berg nach dem 5:1-Sieg: „Wir bleiben am Boden“

Ein 5:1 im ersten Spiel nach der Winterpause könnte dazu verleiten, ein wenig Bodenkontakt zu verlieren. „Wird bei uns nicht passieren“, weiß Nord-Trainer Julian Berg im Gespräch am Tag danach: „Dazu sind wir im Trainer-Team als auch bei den Spielern viel zu sehr geerdet.

Denn auch wenn das 5:1 (1:1) gegen den Vierten PSV Wesel-Lackhausen am Ende eine klare Angelegenheit mit ein paar netten Nebengeschichten war, so sieht Berg doch auch dies: „Nach der Pause war Lackhausen bis zur 60. Minute spielbestimmend.“

Team hat sich weiter gefunden

Aber, seine Mannschaft ist gewachsen seit der Neuformation vergangenen Sommer und der zweiten Vorbereitung unter Berg und Co Dennis Charlier jetzt im Winter: „Wir haben uns absichtlich höherklassige Gegner ausgesucht. Gegen die sahen wir besser als im Sommer aus. Bezirksligisten hingegen haben wir jetzt klar dominiert, das war im Sommer noch anders“, differenziert Berg die beiden Testphasen.

Und sieht sein Team gereift: „Denn auch wenn Lackhausen spielbestimmend war, hatten die keine klare Chance.“ Das schreibt er seiner stabilisierten Defensive zu, aber auch der Arbeit, die davor geleistet wird. „Es wird nie passieren, dass ich jemanden hervor hebe. Der Erfolg ist immer Sache der Mannschaft. Wenn wir verlieren, werde ich nie jemanden bloß stellen.“

Am Ende passte natürlich alles

Mit seiner klaren Ansage scheint er den richtigen Ton für dieses Team gefunden zu haben, denn dass es so gut läuft gegen einen schwer zu bespielenden Gegner, war nun wirklich nicht abzusehen.

Wobei am Ende natürlich das Momentum aufseiten der Schmachtendorfer war. Der eingewechselte Philipp Goris war zwischen der 87. und 94. Minute an drei Toren beteiligt, zwei schoss er selbst, eines legte er Tom Matern auf. „Wir freuen uns darüber. Er hat vier Monate kein Pflichtspiel absolviert. Wir wissen was er kann und er bekommt die Zeit, die er braucht.“