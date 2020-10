Jürgen Schmidt: „Freitag sollte es Antworten geben“

Im September noch schwangen sich die Oberhausener Schwimmer um Cheforganisator Hubert Stüber dazu auf, eine Stadtmeisterschaft im Hallenbad Oberhausen vorschriftsmäßig über die Bühne zu bringen. Eine organisatorische Meisterleistung unter Corona-Bedingungen und ein irrsinniger Aufwand für den ersten Schwimm-Wettbewerb nach dem ersten Lockdown.

Fast jeder Verein in Oberhausen hat sich um Konzepte bemüht, seinen Sport irgendwie noch ausüben zu können. Mit den Corona-Beschlüssen der Regierung von Mittwoch ist jetzt erst einmal wieder Zwangspause angesagt.

„Ich verstehe, dass sich Vereine schwer tun“

Jürgen Schmidt, Beigeordneter für Familie, Bildung, Integration und Sport, fühlt mit den Sportlern: „Ich verstehe, dass sich Vereine schwer tun. Da wurden alle Regeln eingehalten, Mitarbeiter geschult und Geld für Umbauten investiert. Und dann wird man doch in einen Topf gepackt mit denen, die es falsch gemacht haben. Die stellen zurecht Fragen.“

Viele Fragen, denn die Unsicherheit ist in Vereinen und Schulen derzeit groß, da mit Stand gestern später Nachmittag die neue Corona-Verordnung des Landes NRW noch nicht bei den Städten gelandet war.

Schmidt: „Ich gehe davon aus, dass dies Freitag der Fall sein wird. Dann werden wir bessere Antworten geben können und uns an die Vereine wenden.“

Viele Fragen aus allen Bereichen des Sports

Schmidts Bereich im Rathaus wird derzeit mit Fragen überhäuft: Mit Fragen von denen, die wissen wollen, unter welchen Umständen sie weiter machen können und mit Fragen von denen, die sagen: Uns ist das Risiko zu groß.

Für die Schnittstelle Schule/Sport/Verein weiß Schmidt beispielsweise noch nicht, wie mit dem Schulsport zu verfahren ist. Vereinssport wird verboten, Hallen und Sportplätze geschlossen. Schmidt: „Aber können Kinder dann nachmittags in die Turnhalle oder ins Schwimmbad, um Schulsport auszuüben, dürfen abends aber nicht in ihren Verein?“ Eine typische Anfrage dieser Tage an Schmidt: Wie lasse sich vermeiden, dass Kontakte zu Risikogruppen zustande kommen, wenn die Oma mit im Haushalt lebt und die Enkelin nachmittags Sport mit anderen betreibt?

Schmidt ist zuversichtlich, dass die meisten Fragen an diesem Wochenende gelöst werden können. Dabei setzt er in gewisser Weise auch auf die jeweiligen Sport-Verbände, von denen er hofft, dass sie zum einen beim Land NRW einheitlich anfragen – und dann auch zu einheitlichen Antworten für ihre Sportart kommen. „Konkret umgesetzt wird dann am Montag.“

„Verbände sollen einheitlich auftreten und handeln“

Der Fußball und Leichtathletik-Verband Westfalen sagte bereits für Donnerstag seinen kompletten Spielbetrieb des Wochenendes ab, der Fußballverband Niederrhein ließ Nachhol- und Pokalspiele auf der Ansetzungsliste. Jugendfußball hingegen wurde komplett abgesagt. Schmidt: „Ich kann die Leute verstehen, die davon verunsichert werden oder verärgert sind.“

Mit Interesse verfolgt er die Diskussion um Profi-Fußball – die in Oberhausen RWO betreffen könnte. Amateure oder Profis – laut DFB sind dies die ersten drei Ligen, von Regionalliga abwärts begänne nach dieser Definition Amateursport. Hier rechnet er Montag mit einer Erklärung der Staatskanzlei, die den Bereich Sport verantwortet. Knüppel würde er RWO nicht zwischen die Beine werfen: Der Gesetzgeber hat per Erlass vorgesehen, bei Profi-Sport auch Training mit Sondererlaubnis auf ansonsten gesperrten Anlagen durchführen zu lassen. Das würde für das Leistungszentrum zutreffen, auf dem dann keine Jugendlichen mehr am Ball wären, die Regionalliga-Profis des Vereins hingegen schon. P.V.