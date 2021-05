Judo-Team Holten bleibt fit mit Laufen, Yoga und Radfahren

Oberhausen. Der Vorstand trainierte „gemeinsam allein“ über eine App und hielt sich dabei trotz Lockdown-Blues fit und gesund.

Der Vorstand des Judo-Team Holten war auf auf sportlichen Abwegen, mit gutem Grund: Gemeinsam trotz Lockdown Sport machen und dem inneren Schweinehund den Kampf ansagen – diesen Wunsch verspüren aktuell sicher viele Hobbysportler. Alexandra Hagenguth, Kirsten und André De Nicolo sowie Jennifer und Christian Petrich vom Judo-Team verabredeten sich daher über die kostenlose Teamfit App zum „gemeinsam alleine“-Training.

Mithilfe der App schlossen sich die Holtener Vorstandsmitglieder zu einer Mannschaft zusammen und setzten sich das gemeinsame Ziel, 20.000 Punkte in einer Woche zu sammeln. Die Punkte konnten über Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren oder Inline Skating erreicht werden sowie über kräftigende Workouts. So fand jeder die für sich passende Disziplin.

„Der Spaß besteht vor allem auch darin, um die teaminterne Rangliste zu kämpfen. Keiner will der oder die Letzte sein!“ erklärt Pressewartin Hagenguth.

„Gleichzeitig ist es super für das Team-Feeling, denn allein kann niemand das Ziel schaffen, aber alle sind online-müde. Hiermit erlebt man sich endlich mal wieder als Gemeinschaft und trotzt dem Lockdown-Blues.“

Anderen ein bisschen Mut machen

„Vielleicht machen wir auch anderen Mut, uns nachzueifern, denn ein bisschen Durchhaltevermögen, bis regulärer Sportbetrieb wieder möglich sein wird, ist bestimmt noch vonnöten“, ergänzt Jugendwartin Kirsten De Nicolo.

Die Motivation bei den beteiligten Holtenern jedenfalls war so groß, dass die geforderten Punkte schon weit vor Ablauf der gesetzten Frist erreicht waren – Ansporn genug, für die Judoka „auf Abwegen“, sich damit nicht zufriedenzugeben: „Wir beteiligen uns an der Höhepunkt-Challenge in der Teamfit-Community und messen uns mit Teams aus dem gesamten Bundesgebiet.“ Aktuell rangiert das Vorstandsteam des JTH unter über 900 angemeldeten Mannschaften auf Platz 63.

