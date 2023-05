Judo-Team Holten begeistert in Braunschweig

Oberhausen. Ein rundes 10:4 gegen Braunschweiger JC führt den Holtener Zweitligisten auf Rang zwei

„Sensationell“ war die Vokabel, die Ralf Najdowski, Coach des Judo-Teams Holten, nach dem klaren 10:4-Sieg gegen den Braunschweiger JC am häufigsten über die Lippen kam. Mit „einer sensationellen Mannschaftsleistung“ beschließen die Holtener den dritten Wettkampftag der 2. Liga auf dem zweiten Tabellenplatz vor den nun Drittplatzierten Leverkusenern und Spitzenreiter Mönchengladbach.

Sensationell war schon der Auftakt von Max Welten (+100 kg), der die Holtener fünf Sekunden vor Ende der regulären Kampfzeit mit einem Tomo-nage in Führung brachte.

Denny Koppers wie immer souverän

Danach geriet das Judo-Team durch Janson Wong (-60) und mit Dominic Hück (-66) zwar in Rückstand, doch Dries Ponnet (-81) verwandelte einen schnellen Waza-ari-Rückstand letztlich ungefährdet zu einem Ippon-Sieg und holte die Holtener damit zurück ins Geschehen.

Souverän im Anschluss auch die Leistung von Denny Koppers (-73), der nach wenig mehr als einer Minute erfolgreich seinen tiefen Seoi-nage brachte. Lars Gajda (-90) und Cevin Börgel (-100) setzten der Hinrunde die Krone auf. Gajda mal nicht mit einem Fußfeger, sondern von außen eingeharkt, und Börgel ebenfalls kraftvoll und kontrolliert nach vorne. „Dries, der ja zum erweiterten Kader der belgischen Nationalmannschaft gehört, war ganz stark. Cevin, der eigentlich ein 90er ist, hat den 100er von Braunschweig richtig abgeräumt und Denny, was soll ich sagen? Wieder souverän“, zeigte sich Najdowski sehr beeindruckt nach der Hinrunde.

Christian Beckmann (rechts) setzte sich gegen einen 60 Kilo schwereren Gegner durch. Foto: Verein

Beeindruckend startete auch die Rückrunde mit Christian Beckmann (+100), der mit über 60 Kilogramm Gewichtsunterschied zu seinem Braunschweiger Kontrahenten für Holten in den Ring stieg – so „gigantisch“ mutete die Szene an. „Dass Christian den Kampf gegen diesen 160 kg-Mann im Golden Score gewonnen hat, das war sensationell“, begeisterte sich der Coach anschließend.

Für begeisterten Jubel sorgte außerdem der Rückrunden-Kampf von Hück (-66), der sich nun den Sieg holte, für den er schon in der Hinrunde alles gegeben hatte, wo er aber noch gegen die geschickte passive Defensive seines Kontrahenten nicht angekommen war. Zwei Waza-ari später sicherte er dem Team ebenfalls zehn Punkte.

„Wie soll man das toppen?“

Mit Justin Kappes )-81) für Ponnet ging nun ein weiterer „Hammertyp“, so Najdowski, für Holten auf die Matte und beendete die Partie nach einem tiefen Seio-nage nach weniger als einer Minute Kampfzeit Ippon. Durch Alexander Heidrich (-90) gab es einen weiteren Sieg für die Holten-Fans zu bejubeln; den Uchi-mata, der den Erfolg brachte, fand der Trainer „sensationell“.

Punkte abgeben musste das JT Holten schließlich nur in den Gewichtsklassen -60 und -100, doch das beeinflusste das Gesamturteil von Najdowski nicht. Den Kader fand er an diesem Wettkampftag „sensationell“: „Unsere Stärke war unsere Ausgeglichenheit. Wir haben bei den Wechseln nicht an Qualität verloren. Dass wir in der Rückrunde an vier Positionen durchwechseln, ist ja eher ungewöhnlich.“ Fast schon verzweifelt fragt der JTH-Coach abschließend: „Wie sollen wir das noch toppen?“

Vielleicht mit einem Sieg gegen den souveränen Tabellenführer 1. JC Mönchengladbach am 3. Juni vor heimischem Publikum? Mehr unter www.judo-team-holten.de.

