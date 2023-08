JTH kämpft Samstag um den Erstliga-Aufstieg!

Oberhausen. Samstag kommt die starke Truppe des JC Koriouchi Gelsenkirchen und wird den den Gastgebern alles abfordern

Nach zwei Siegen in Folge gegen Braunschweig und Mönchengladbach sowie mit insgesamt nur einer Niederlage gegen Bayer Leverkusen hat es die erste Mannschaft des Judo-Team Holten am kommenden Samstag (14 Uhr) vor heimischem Publikum in der Günther-Stolz-Halle am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium selbst in der Hand, mit einem Sieg gegen Gelsenkirchen den Aufstieg in die 1. Judo-Bundesliga perfekt zu machen.

„Kämpfen wir unentschieden, sind wir Zweiter. Verlieren wir, landen wir auf dem vierten Platz. Gewinnen wir aber gegen Gelsenkirchen, wären wir als Tabellenerster und Zweitligameister automatisch aufstiegsberechtigt“, erläutert JT Holten-Coach Ralf Najdowski die Ausgangslage vor dem Bundesliga-Finale.

Das Aufeinandertreffen könnte kaum spannender sein: Das Judo-Team Holten geht als Spitzenreiter zu Hause auf die Matte und hat eine bärenstarke Saison hinter sich, in der die Mannschaft zuletzt ein ums andere Mal besser wurde und als absolut geschlossene Einheit überzeugte.

Zwei Niederlagen stehen bisher zu Buche

Gelsenkirchen wiederum hat zwar nominell eine Niederlage mehr auf dem Konto (gegen Mönchengladbach) und rangiert auf dem dritten Tabellenplatz, kämpfte aber gegen den immer starken Leverkusener Kader unentschieden.

Energiebündel am Mattenrand: Trainer Ralf Najdowski feuert unentwegt an und kitzelt damit aus seinen Athleten noch einmal ein paar Prozent mehr heraus. Die werden auch gegen Gelsenkirchen für einen Sieg erforderlich sein. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Im direkten Vergleich unterlag das Judo-Team Holten den Gelsenkirchenern in zwei Begegnungen zweimal.

„Die Frage wird sein, ob wir die Spannung halten und den Drive und die Energie von vor der Pause über den Sommer mitnehmen konnten und am Samstag punktgenau unsere Leistung abrufen können. Gelsenkirchen jedenfalls ist nie zu unterschätzen. Die werden es uns nicht leicht machen und ein Selbstläufer wird das auf keinen Fall“, so Najdowski weiter.

Aufstieg wäre nicht nur allein eine sportliche Frage

Ob Aufstieg oder nicht ist für die Holtener aber nicht allein eine rein sportliche Frage. „Natürlich haben wir das in Gedanken schon durchgespielt, was die Möglichkeit zum Erstliga-Aufstieg für uns auch in wirtschaftlicher und struktureller Hinsicht bedeuten würde, wie es sich außerdem auf die Vereinskultur auswirken könnte. Das alles will wohl überlegt sein, definitiv entschieden ist aber noch nichts. Wir gucken jetzt erstmal nur auf den Samstag und wollen unseren Fans das bestmögliche Liga-Finale bieten. Wir müssen jetzt noch einmal mit voller Konzentration alles geben und nichts weniger. Das sind wir all jenen schuldig, die uns über die gesamte Saison unterstützt und getragen haben“, schwört der Chef-Coach die Holtener Kämpfer ein.

