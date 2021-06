Joshua Abuaku hofft noch auf die Olympischen Spiele in Tokio

Ein starkes Team mit Hoffungen auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen (v.l.): Joshua Abuaku, Bundes- und Vereinstrainer Volker Beck und Teamkollege Luke Campbell in der Schweiz 2019.

Oberhausen. Die Zeiten kommen der Olympia-Norm immer näher, in der Weltrangliste geht es nach oben. Joshua Abuaku will nach Tokio.

Nach dem vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften (wir berichteten) lief der 400 m-Hürdenspezialist Joshua Abuaku bei internationaler Besetzung in Genf. Bei guten Bedingungen lief der Oberhausener im Trikot der LG Frankfurt im zweiten von drei Läufen und erkämpfte sich mit 49,93 sek. den achten Platz und lief in dieser Saison zum ersten Mal unter 50 Sekunden.

Der Deutsche Meister Constantin Preis sicherte sich im ersten Rennen den zweiten Platz mit 48,60 sek. und lief damit die Olympianorm. Luke Campbell, der Dritte der Deutschen Meisterschaften und Trainingskollege von Abuaku, lief mit 49,89 sek. auf den siebten Platz.

Erstmals unter 50 Sekunden dieses Jahr

Am vergangenen Wochenende liefen die Athleten bei der Sparkassengala in Regensburg. Die äußeren Bedingungen waren auch hier gut. Abuaku lief auf Bahn 5 und hatte beim Start durch die Kurvenvorgabe Campbell auf Bahn 4 und Emil Agyekum, den Zweiten bei den Deutschen, auf Bahn 3 hinter sich. Die Konkurrenten nicht zu sehen, interessierte den im OTV 73 groß gewordenen Oberhausener herzlich wenig, er lief von Beginn an sein eigenes Rennen.

Er startete sehr schnell und schon direkt nach dem Start lieferte er sich – ohne seinen Vereinskameraden 300 m lang zu sehen – über die volle Distanz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Vereinskameraden Campbell. Beide bogen auf gleicher Höhe liegend auf der Zielgeraden ein. Die letzten 100 Meter lieferten sich die beiden einen starken Zweikampf. Abuaku hatte diesmal das bessere Stehvermögen und setzte sich auf den letzten Metern durch. Er gewann das Rennen mit guten 49,63 sek. vor Campbell mit 49,79 und Agyekum mit 50,82.

Bundestrainer sehr erfreut

Sichtlich zufrieden über den Erfolg und die gute Zeit freute sich Abuaku genauso wie auch der Bundestrainer Volker Beck über die Steigerung. „Eine Qualifikation zur Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio ist immer noch möglich und wäre die Erfüllung meines größten Traums. Da gilt, dass sowohl die Normierungszeit als auch die Platzierung in der Weltrangliste bis Platz 40 eine Teilnahme ermöglichen können“, so Abuaku nach dem Lauf.

„Vielleicht gibt es am 29. Juni noch eine Möglichkeit der Verbesserung in Luzern. Hier ist die endgültige Entscheidung der Teilnahme aber noch nicht getroffen“. Mit der Siegerzeit steht Abuaku aktuell auf dem 34. Platz in der Weltrangliste für die Olympiade. Constantin Preis hat wegen seiner Normerfüllung auf den Start in Regensburg verzichtet. Die Olympiamannschaft wird in Kürze durch den DLV zusammengestellt.

