Es sind schwere Zeiten für Träume, aber man darf sie sich nicht nehmen lassen. In diesem Corona-Jahr traf die Sportredaktion die Geschwister Katharina und Johanna Koether zweimal. Am 15. März und Anfang Mai. Zu Beginn des ersten Lockdowns und im Mai in der Vorbereitung auf ihre sportlichen Ziele und Lebensträume .

Katharina, vor zwei Jahren Oberhausens Sportlerin des Jahres , trieb ihr Kanu-Training voran. Leistungsschwimmerin Johanna wollte nach dem Abitur in den USA studieren und trainieren. Katharina trainiert mit Sondererlaubnis, Johanna begleitete sie mit dem Rad am Kanal. Beide gingen in den Kraftraum. Nach Schließung der Bäder ging Johanna sogar im eiskalten Kanal schwimmen, ab Mai im heimischen Gartenpool.

Beide strahlten einen Optimismus aus, der ansteckt und mitreißen kann. Auch wenn es danach sportlich wenig Erfreuliches zu erzielen gab, wie auch die Vorzeigeathleten Lukas Reuschenbach und Niklas Heuser am Ende der Saison eingestehen mussten. Aber: Alle hatten es versucht. Das ist das Wesen des Sports, es geht immer weiter.

Ziele auch in Corona-Zeiten anpeilen und erreichen

Davon berichtet Johanna jetzt, ihre Schwester stellte erneute den Kontakt zwischen ihr und der Sportredaktion her. Wenn man hart genug daran arbeitet, kann man selbst in einem Corona-Jahr seine Ziele erreichen. Beispielsweise in die USA zu fliegen, zu studieren und hart zu trainieren. Vor zwei Jahren war Katharina in Florida in einem Trainingslager, ihre Schwester nahm die Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres entgegen.

Johanna Koether geht es in Florida recht gut. Foto: Privat

Lange war es unsicher, ob sie überhaupt in die Staaten fliegen durfte, aber es klappte. Am 5. August ging es los Richtung Tampa . Johanna: „Dort musste ich dann fünf Tage in Quarantäne , danach durfte ich auf den Campus und hatte am 12. August mein erstes Training.“ Das Studium – international business and finance – fing eine Woche später an.

Der normale Alltag beginnt für sie um 5.45 Uhr. Erst Training, dann Studium, Training und dann noch mal zum Unterricht, immer im Wechsel zwischen Online -und Präsenzveranstaltungen.

Um 20.30 Uhr endet der Tag. Dann heißt es noch einmal etwas essen, ein paar Hausaufgaben und ab ins Bett.

Der Tag ist ganz eng durchgetaktet

Johanna Koether: „Es wird draußen trainiert , morgens bei 14 Grad und nachmittags bei 26 bis 28 Grad Celsius. Das ist wunderschön, aber auch ungewohnt. Das Training hier ist viel härter, aber inzwischen habe ich mich schon ganz gut daran gewöhnt.”

Corona-Pausen gäbe es natürlich auch immer wieder, aber im Großen und Ganzen läuft alles recht rund. Den ersten virtuellen Wettkampf hat sie mit ihren Teamkameradinnen auch schon bestritten. Erfolgreich, denn in der 4 x 50 m-Freistilstaffel siegten sie unerwartet gegenüber 50 anderen zugeschalteten Colleges.

Sie sieht sich auch kritisch: „Bei 100 Schmetterling ist noch Luft nach oben, da brauche ich noch mehr Stehvermögen . Dafür sind die 200 Lagen im Moment echt gut .”

Weihnachtsferien sind noch unsicher

Gerade ist ist Thanksgiving eine Woche vorüber, es gibt eine Ausgangssperre am Campus. Auch die Weihnachtsferien sind noch unsicher, aber sie freut sich schon darauf, mal wieder nach Oberhausen zu kommen. „Auch wenn das Wetter hier traumhaft ist, vermisse ich meine Freunde und den Blick aus meinem Fenster auf den Gasometer .“

Während sich Johanna auf Heimaturlaub freut, blickt Katharina Koether schon ins kommende Jahr. Diesmal soll es zielgerichtet sein, hin zu den Olympischen Spielen . Es geht immer weiter.