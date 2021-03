Jimmy und seine Kumpel vom RuFV suchen ein neues Zuhause

Oberhausen/Kirchhellen. Der Reit- und Fahrverein Sterkrade sucht ein neues Zuhause. 65 Mitglieder und 18 Pferde müssen umziehen, der Pachtvertrag läuft aus.

Der Reit- und Fahrverein Sterkrade braucht Hilfe bei der Suche nach einer neuen Anlage. 1924 in Oberhausen gegründet, betrieb der Verein von 1984 bis 1997 eine Pachtanlage in Oberhausen an der Kirchhellener Straße. Als dort der Pachtvertrag auslief, zerstreuten sich die Mitglieder in alle Himmelsrichtungen und die Schulpferde wurden verkauft. Der Verein war quasi „tot“.

2008 lebte Verein wieder auf und bekam 2012 das Angebot für eine Pachtanlage in Bottrop-Kirchhellen. Jetzt ist auch hier der Pachtvertrag ausgelaufen und es soll nicht wieder so etwas wie 1997 geschehen.

Zum Verein gehören 18 Pferde, davon zwölf vereinseigene Schulpferde, die sonst einer ungewissen Zukunft entgegen gehen. Bei den Schulpferden handelt es sich zum Teil auch um ältere Pferde, so etwa Jimmy, der 26 Jahre alt ist.

Jimmy genießt die wohlverdiente Rente

Er wurde vor neun Jahren vom Besitzer der jetzigen Pachtanlage übernommen, dort lief er auch im Schulbetrieb. Er hat so vielen Kindern das Reiten beigebracht, dass er jetzt seit zwei Jahren seine wohlverdiente Rente bei uns genießen kann. Er wird täglich von seiner jahrelangen Reiterin Lara betüddelt, geputzt und spazieren geführt.

Es ist keine Option Jimmy, nach allem, was er für unseren Verein und für unsere Reitschüler geleistet hat, einfach wegzugeben. Auch die übrigen elf Schulpferde werden alle bis zum Schluss behalten. Unser Reitverein sowie alle unsere Mitglieder sind immer pro Pferd.

Kein Tier wird zum Abdecker geführt

Jetzt ist der Verein auf der Suche nach einer Reitanlage, Stallgasse, Hof oder ähnlichem zur Pacht, zur Miete oder zum Kauf. Auch für eine Übergangslösung wären die Bottroper Sterkrader dankbar. Der Verein besteht aus 65 Mitgliedern. Der Großteil sind Kinder und Jugendliche. Die Vereinsmitglieder kommen nicht nur aus Bottrop, sondern auch aus Oberhausen, Dorsten, Gladbeck und den umliegenden Städten.

Reitsport bei den Sterkradern ist gefragt, es gibt mittlerweile eine lange Warteliste.

Corona hat die Suche ausgebremst

Als Traditionsverein aus Oberhausen hatten sich die Sterkrader um die Vorsitzende und Oberhausenerin Mirjam Galgalewicz sowie den zweiten Vorsitzenden und Betriebsleiter Hans-Jürgen Fratzscher bereits vor zwei Jahren mit der Stadt Oberhausen in Verbindung gesetzt, ob die Möglichkeit eines Erbpachtgrundstücks besteht, um eine Reitanlage zu errichten.

Die Suche aber war bislang erfolglos. Auch die Suche nach einer neuen Pachtanlage in den umliegenden Städten um Bottrop herum, wie Gahlen, Schermbeck, Dinslaken, etc. wurde auch coronabedingt ausgebremst.

Obolus für Reitstunden läuft als Spende weiter

Obwohl die Sterkrader erneut seit dem 1. November 2020 keinen Reitunterricht geben dürfen, ist die Versorgung der Schulpferde durch Zuschüsse des Landessportbund gesichert. Viele Mitglieder zahlen ihren Obolus für die Reitstunden als Spende weiter. Damit alle Reitschüler nach der Corona-Krise ihren Reitunterricht wieder aufnehmen können, benötigen sie dringend ein neues Zuhause und Hilfe bei der Umsetzung.

Wer helfen kann, meldet sich bei: Galgalewicz, 0173-29 62 938, Fratzscher, 0151-12 48 75 93, Mail: info@reitverein-sterkrade.de.