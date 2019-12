Oberhausen. Das Kampfkunst-Studio Baekho body and mind hat die Jidokwan-Masters groß gemacht. Die wachsen immer weiter.

Jidokwan-Masters waren wieder ein voller Erfolg

Das koreanische Kampfkunst-Studio Baekho body and mind veranstaltete die 26. Jidokwan Masters in der Willy-Jürissen-Halle. Mit 25 Schulen und Vereinen sowie mehr als 320 Startern und 500 Zuschauern war das Turnier ein voller Erfolg. Das Kampfkunst-Studio in zweiter Generation ist seit über 30 Jahren ein Teil von Oberhausen.

Dort können schon die Kleinsten (ab drei Jahren), aber auch die Großen Kampfkünste wie Taekwondo, Hapkido, Kickboxen, Tai-Chi, aber auch Yoga erlernen. Die Schule legt in ihren Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Kursen Wert auf ein Training zwischen Tradition und Moderne und möchte Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl seiner Schüler stärken.

Erstmals vier statt drei Wettkampfflächen

Das Taekwondo-Turnier wächst von Jahr zu Jahr, so gab es diesmal vier statt drei Wettkampfflächen, auf denen die Teilnehmer ihr Können in drei Disziplinen unter Beweis stellten. Abgesehen von den zwei Disziplinen Formlauf (Poomsae) und Kampf (Kyorugi) wurde erstmals die Disziplin Hochsprung (HighKick) eingeführt. In dieser Disziplin zeigen die Teilnehmer ihre Sprungkraft und Treffsicherheit, indem sie mit einem gesprungenen Tritt einen an einer Schnur befestigten Ball treffen. Die Sprungkraft war unglaublich, so lag der höchste Kick bei 2,70 Meter.

Veranstalter und Leiter der Sportschule Baekho ,Meister Hyon Cha (5. Dan), war zufrieden mit den Leistungen: „Es geht nicht immer darum, den ersten Platz zu machen, sondern das jeder sein Bestes gibt.“ Diese Philosophie verfolgt er in seinem Training.

Für den guten Zweck gesammelt

Jedes Jahr veranstaltet Baekho bei den Masters eine Spendenaktion für einen guten Zweck. Durch den Kuchenverkauf kamen 530 Euro für die Stiftung „OffRoadKids“, die sich um obdachlose Straßenkinder kümmert, zusammen. Schirmherr der Veranstaltung und Baekho-Gründungsvater, Großmeister Yong-Kil Cha (9. Dan), war sehr zufrieden.