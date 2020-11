Jetzt geht es für RWO gegen die Teams von oben

Bei RWO wird jetzt jeden Tag auf Corona getestet und bislang ist alles negativ. Angenehm ist der Antigen-Schnelltest , bei dem ein längeres Stäbchen durch die Nase in den Rachen getrieben wird, damit aber noch lange nicht. „Man muss richtig locker bleiben, dann geht es einigermaßen. Aber ich habe das Gefühl, dass Andi Mü nker bei mir immer besonders drückt. Der ist ein richtiges Biest“, hat Trainer Mike Terranova den Eindruck, dass der Physio es bei ihm besonders ernst meint.

Ebenfalls kein Spaß wird die Partie gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf (Samstag, 14 Uhr, Stadion, keine Zuschauer zugelassen).

Widrige Umstände verhageln die Bilanz bislang

Denn gegen den bestens aufgelegten Vierten wird eine Reihe von Spielen gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel eingeläutet. RWO hatte vor der Saison den Anspruch, ebenfalls dort vertreten zu sein.

Doch bekanntlich sorgten diverse widrige Umstände dafür, dass die Kleeblätter knapp vor der Abstiegszone rangieren und sich bislang immer noch nicht gefunden haben.

Dennoch ist Terranova gewohnt optimistisch: „Das wird ein komplett anderes Spiel als etwa gegen Ahlen oder in Lippstadt . Wir sind mal dran gegen einen von oben, wir hauen die weg.“ Markige Worte, die sein Team wohl nur mit einer sehr guten Leistung umsetzen kann.

Maik Odenthal verletzt: Muskelfaserriss nach Sturz

Fehlen wird dabei auf jeden Fall Maik Odenthal , der sich bei einem Sturz in eine gemauerte Werbebande in Lippstadt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog. Damit ist die mit Tanju Öztürk neuformierte Innenverteidigung, der Terranova so viel Vertrauen geschenkt hatte, schon wieder hinfällig. Tim Stappmann , schon in Lippstadt eingewechselt und Torschütze, hat aber das volle Vertrauen des Trainers. Leander Goralski bekommt weiterhin eine schöpferische Pause.

Auf den Außenpositionen gibt es rechts mit Nils Winter und links Pierre Fassnacht nach guten Vorstellungen keinen Bedarf, etwas zu ändern. Auf den Außen davor sollen Shaibou Oubeyapwa und Vincent Stenzel ihre Schnelligkeit einsetzen. Und vielleicht auch ihr Potenzial, Tore zu erzielen.

Chancenverwertung muss besser werden

Denn das hat Terranova als das Hauptmanko der letzten Partien, ausgemacht. Was gegen Wiedenbrück und Bonn prima klappte, gelang gegen Ahlen und in Lippstadt kaum: aus Chancen Tore machen . „Das ist derzeit unser großes Problem. Man kann es nicht trainieren, den Ball aus fünf Metern reinzumachen. Da stirbt man als Trainer draußen, wenn man das sieht“, hofft der Fußballlehrer darauf, dass sich das einfach ändert.

Jerome Propheter hatte solch eine Gelegenheit. Sven Kreyer , dem auch in Lippstadt wenig gelang, zuletzt eher nicht. Obwohl er im Zentrum als Knipser eigentlich gute Anlagen mitbringt. Im Prinzip gilt dies auch für Shun Terada , doch der hat ebenfalls Ladehemmung.

„Gegen den Ball spielen alle ordentlich, jetzt müssen wir es schaffen, mit dem Ball vernünftig und effektiv umzugehen.“ Dann sieht er auch gegen Düsseldorf Chancen.