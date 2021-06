Jede Menge Bewegung in den Stadtteilen garantiert

In diesem Sommer sollten in Oberhausen alle Sportbegeisterten auf ihre Kosten kommen.

Oberhausen. Der Turnerbund Osterfeld, TC 69 Sterkrade und der OTV bieten ein umfangreiches und kostenloses Sportangebot für den Sommer an. Eine Übersicht.

Neben dem beliebten Sommerhit „Sport im Park“ vom Stadtsportbund bieten auch die drei Oberhausener Sportvereine Turnerbund Osterfeld, TC 69 Sterkrade und der OTV ein umfangreiches Sportangebot für die heißen Tage an. Hier eine Übersicht über das vielfältige Sportangebot.

Turnerbund Osterfeld, Sportanlage Friesenhügel, 4. Juli - 1. August, kostenlos und unverbindlich.

Montag, 11 – 12 Uhr: Indianische Tänze, Kids 6 - 9 Jahre (mit Christine Bramhoff); 14 – 15: Ausdauertraining Kinder 4 - 6 Jahre (Conny Henkel); 15 – 16: Ausdauertraining Kinder 6 – 11 Jahre (Conny Henkel); 16.30 – 18.30: (nur am 26. Juli): Tae Kwon Do Kids (Jan Cygan); 16.30 – 18: Badminton für Anfänger 6 - 17 Jahre; 17.45 – 18.45: Drums Alive, Trommeln auf Pezzi-Bällen nach dynamischer Musik (Beate Füllgräbe); 19 – 20.15: (nur am 19. 26. Juli): Hatha Yoga (Heike Blaschta, Anke Rettkowski); 20.30 – 21.30: Orientalischer Tanz (Christine Bramhof).

Dienstag, 9.30 – 11 Uhr: Walking jede Altersklasse (m/w) ca. 7,5 km (Inge Spiller); 10 – 11: Boule (Möglichst eigene Kugeln mitbringen/Ulrich Sethmann): 10 – 13: Kibaz Kids 3 – 6 Jahre: Mit Spaß einen Parcours ohne Zeitbegrenzung durchlaufen (Nicole Kalkhofer Carmen Lange): 16 – 18: Beach-Volleyball; 16 – 18: Sport mit Frauen über 50 (Helga Müller); 16.30 – 17.30: (Schützenwiese): Fit Aktiv Frauen über 50 (Pia Martin); 18.30 – 19.45: Laufen 8 km (Wolfgang Stammen); 18 – 19: Sportabzeichen Training und Abnahme; 18 – 18.45: Hula-Hoop Cardio- und Kraftworkout mit dem Reifen (Beate Füllgräbe); 18.45 – 19.45: Powergymnastik Fitnesseinheit für Bauch, Beine, Po (Jeannine Wolff):

Mittwoch, 11 – 12 Uhr: In Form, jede Altersklasse (m/w) Intensive Steigerung der Fitness (Antje Stammen); 14 – 15: Elternteil mit Kids Alter 1 - 3 Jahre (Kind muss alleine laufen können/Conny Henkel); 16 – 17: Functional Training Gleichgewicht, Koordination, gelenkschonend & effektiv (Andrea Kistner): 16.30 – 17.30: (nur 7. Juli 28. Juli): Zirkusschule Kids und Erwachsene (Lisa Benninghoff, Dagmar Suda); 17.30 – 18.45: (nur am 19. Juli): Hatha Yoga (Heike Blaschta); 18.30 – 19.30: (nur am 28. Juli): Bodyforming (Manuela Stürmer); 19 – 20.30: Walking 7,5km; 19.30 – 20.30: (nur am 28. Juli): Zumba (Manuela Stürmer).

Donnerstag, 11 – 12 Uhr: Bollywood Tänze für Jungen und Mädchen, 6 – 9 Jahre (Christine Bramhoff); 15 – 16: Boule (Ulrich Sethmann); 16.30 – 19.30: (nur 29. Juli): Tae Kwon Do Kids, unterschiedliche Leistungs-/Altersgruppen (Jan Cygan); 17 – 18: Gymnastik für Ältere, Beweglichkeitsförderung auch für Ungeübte geeignet (Karin Bauer-Harden); 16.30 - offenes Ende: Badminton-Anfänger, 17 Jahre und älter; 18.30 – 19.30: Gutes für den Rücken (Antje Stammen); 18.30 – 20: Badminton für Berufstätige; 19 – 20.30: Nordic Walking (Stöcke mitbringen); 19.30 – 20.30: Sport mit Frauen über 50 (Andrea Schädel).

Freitag, 10 – 11 Uhr: Fit with fun Aerobic (Jana Große-Plankermann); 15.30 – 16.30: Fitness Jumping (Anmeldung erforderlich da nur begrenzt Trampoline vorhanden sind/Silvana Russo); 17 – 18: (nur am 9. /30. Juli) Power Stretch, Übungsmix aus Pilates mehr (Nicole Hussong) 17.30 – 18.30: (in der Olga): Bodyworkout (HIT) Richtiges Schwitzen durch intensivstes Training (Silvana Russo); 18 – 20: Tennis mit Anleitung/Trainer; 19 – 20: Teenie Fitness Mädchen 10 – 14 Jahre, Sämtliche Sportarten sind hier nach Interesse zum Kennenlernen möglich (Ina Seelig).

Samstag, 11 – 12 Uhr: Faszien ohne Rolle für alle gegen verspanntes Bindegewebe (Silvia Schramm); 15 – 16: (nur 10. + 17. Juli) Line Dance, Männer und Frauen, nicht nur im Country Style (Kirsten Jörgens).

Sonntag, 10.30 – 11.30 Uhr: Zumba (Cristina Könings); 11.30- 12.30: Ausdauertraining/Bodyweight (HIT), Jugendliche 13 - 17 Jahre (Melissa Henkel); 12 – 14: Beach-Volleyball.

TC 69 Sterkrade, 1. - 31. Juli, Teilnahme, kostenlos und unverbindlich:

Montag, 16 Uhr: Rehasport Krebs/Diabetes; 17: Rückenschule; 17.15: Rehasport Kardiologie; 18 (nur 12. Juli): Selbstverteidigung); 18: Kin Ball; 18: Laser Run; 19 (nur 5. Juli): Bomba/Zumba.

Dienstag, 9.30 Uhr: Locker vom Hocker; 11: Rehasport Kardiologie; 11: Tennis; 17: Gymnastik; 17: Kanu: Paddeln für Fortgeschrittene; 18 (nur 20. & 27. Juli): Selbstverteidigung; 19: Boule/Petanque; 19: Leichtathletik Sportabzeichen; 19.30: American Football.

Mittwoch, 16 Uhr (nur 14., 21. & 28. Juli): Gerätturnen; 17: Gymnastik; 18 (nur 14. Juli): Selbstverteidigung); 19 (nur 7. Juli): Bomba/Zumba.

Donnerstag, 11 Uhr: Rückenschule; 13: Rückenschule; 16 (nur 8., 15., 22. & 29. Juli): Gerätturnen; 18 (nur 8. & 22. Juli): Selbstverteidigung 19: Boule/Petanque; 19: Leichtathletik Sportabzeichen; 19.30: American Football.

Freitag, 16 Uhr (nur 9., 16., 23. & 30. Juli) Gerätturnen für Mädchen ab 4 Jahre; 17: Kanu Paddeln für Anfänger; 18 (nur 16. Juli): Selbstverteidigung.

Samstag, 10 Uhr: ArtisticO, 15 (nur 31. Juli): Schnuppertauchen; 15 (nur 31. Juli): Unterwasser-Rugby.

OTV, Platzanlage im Kaisergarten, 5. Juli – 15. August 2021, kostenlos und unverbindlich

Montag, 15 – 16 Uhr: Turnen für Kinder von 4 - 6 Jahren (Martina Eumann).

Dienstag, 10 – 12: Pilates (Annette Kassebaum); 17 – 18.30: Leichtathletik für Kinder von 5 – 12 Jahren (Manuela Weber).

Mittwoch, 17 – 18: Kinderbewegungstraining für Kinder von 3 – 5 Jahren (Sandy Lux); 17.30 – 19.30: Laufen für Anfänger und Fortgeschrittene (Detlef Sonntag); 18.30 – 20: Stabilitätstraining und Rückenschule (Salvatore Russo).

Donnerstag, 17 – 18.30: Leichtathletik für Kinder von 5 – 12 Jahren (Manuela Weber).

Samstag, 10 – 11: Walkingkurs, Anfänger und Fortgeschrittene (Salvatore Russo).

