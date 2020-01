Jannis Zeymer lieferte für den OTHC eine Gala ab

Zweite Bundesliga

OTHC –

SW Neuss 5:2 (2:1)

Das war eine ganz feine Hockey-Gala von Jannis Zeymer, der im letzten Heimspiel vor den rund 200 Zuschauern gegen den Meister aus Neuss noch einmal seine gesamte Trickkiste auspackte und mit seinen vier Treffern zum Matchwinner und „Spieler des Tages“ wurde.

Die Gäste standen vor der Partie als Meister fest, und die Oberhausener hatten den Klassenerhalt am letzten Wochenende bereits klar gemacht. Für beide Teams ging es damit um nichts mehr, und damit war „Schaulaufen“ angesagt. Trotzdem zeigten sich die OTHCler noch einmal vor ihrer besten Seite und stellten den künftigen Erstligisten mit einer Klasseleistung vor einige Probleme.

Am Ende Neuss ausgekontert

Die Hausherren ließen jeglichen Respekt vor dem Tabellenersten vermissen und gingen nach zwei Zeymer-Treffern mit einer 2:1-Führung in die Pause. Nach dem 3:2-Führungstreffer durch Fabian Barfeld machten die Gäste hinten auf und spielten mit mehr Risiko. Dabei wurden sie dann klassisch ausgekontert und kassierten so auch prompt zwei weitere Zeymer-Treffer.

Für den nötigen Rückhalt sorgte OTHC-Keeper Benedikt Sons, der den Neussern mit einigen Klasse-Paraden förmlich den letzten Nerv raubte.

Jetzt ist sogar noch Platz zwei drin

„Wir standen hinten sehr gut und haben kaum etwas zugelassen. Nur zwei Gegentreffer gegen einen künftigen Erstligisten sagen da eigentlich schon alles“, so Team-Manager Tobias Hahn nach dem vierten Sieg im fünften Heimspiel. Lediglich DSD Düsseldorf hat es geschafft, beim 12:4 die GSO-Halle als Sieger zu verlassen. Kuriosum am Rande: Während die Welsch-Schützlinge vor dem letzten Wochenende noch um den Klassenerhalt bangen mussten, können sie jetzt sogar mit einem Sieg am letzten Spieltag in Düsseldorf Vizemeister werden.

Tore: 1:0 (16.) Zeymer, 1:1 (21.), 2:1 (27.) Zeymer, 2:2 (39.), 3:2 (48.) Barfeld, 4:2 (54.) Zeymer, 5:2 (60.) Zeymer.

OTHC: Sons, Reinersmann, Fiß, Barfeld, van Gessel, Völker, Meister, Zeymer, Brinkmann, Storp.