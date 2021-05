Jan Ruhrmann löst bei Wettkampf-Comeback das DM-Ticket

Die DM im August 2020 in Bayern war Jan Ruhrmanns letzter Wettkampf vor der Corona-Pause. Nun hat er sich solide zurückgemeldet.

Oberhausen. Der Oberhausener Zehnkämpfer Jan Ruhrmann gewann bei seinem Wettkampf-Comeback in Halle an der Saale den Titel des Mitteldeutschen Meisters.

Viel Motivation, Kreativität und Disziplin mussten alle Leichtathleten unter Beweis stellen, die ab dem Herbst 2020 durch die Corona bedingte Schließung der Sportstätten ein reguläres Training nicht absolvieren konnten. Nur auf Feld- und Waldwegen und im eigenen Wohnzimmer konnte die Leistungsfähigkeit erhalten werden.

Erst seit wenigen Wochen konnte auch der Oberhausener Jan Ruhrmann (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) endlich wieder ein Techniktraining auf den Sportanlagen seines Vereines aufnehmen. Wettkämpfe fanden im Winter nicht statt und auch jetzt im Frühjahr ist das Wettkampfangebot stark reduziert. Die überwiegende Mehrheit der Leichtathleten besitzen, abgesehen von den immer noch fehlenden regulären Trainingseinheiten, keine Startmöglichkeiten, da Teilnehmerzahlen streng limitiert sind.

Sieg in Halle an der Saale

Umso erfreulicher verlief das letzte Wochenende für Ruhrmann. Nach langer Wettkampfpause – die Deutsche Mehrkampfmeisterschaft wurde im August 2020 ausgetragen und Ruhrmann gewann Silber – meldete sich der Zehnkämpfer in solider Form zum Saisonauftakt zurück. Ruhrmann durfte bei der Mitteldeutschen Meisterschaft im Mehrkampf in Halle an der Saale starten. Unter einem sehr strengen Hygienekonzept und ohne Zuschauer wurde der Wettkampf durchgeführt.

Ruhrmann genoss es, endlich wieder im Stadion zu sein. Insbesondere freute er sich über seinen weiten Satz von 7,03 Meter im Weitsprung. Schwierig waren allerdings die Wetterverhältnisse mit böigen, wechselnden Winden nicht nur bei den Laufdisziplinen. Beim Stabhochsprung wurden starke Seitenwinde gemessen, das war eine koordinative Herausforderung.

7462 Punkte beim Comeback

Doch dies - und auch einige ungültige Versuche bei den Wurfdisziplinen – brachten den Oberhausener nicht aus der Ruhe. Er gewann den Wettbewerb mit 7462 Punkten und sammelte gleichzeitig auch die Qualifikationsnorm für die geplante Deutsche Mehrkampf-Meisterschaft im August in Wesel ein.

Jan Ruhrmanns Ergebnisse im Einzelnen, 100 Meter: 11,60 Sekunden; Weit: 7,03m; Kugel: 14,61m; Hoch: 1,92m; 400m: 51,56s; 110m Hürden: 15,84s; Diskus: 46,86m; Stabhoch: 4,40m; Speer: 55,35m; 1500m: 4:34,91 min.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen