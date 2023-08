Jan Mirau unterliegt: Dominik Pfeiffer erneut vorn

Oberhausen. Die Tennis-Stadttitel wurden trotz des wechselhaften Wetters der letzten Wochen termingerecht und erfolgreich beendet.

Auf der Anlage Bromberger Straße beim TK 78 gingen die Tennis-Stadtmeisterschaften zu Ende. Die dreiwöchige Titelträgersuche wurde trotz des wechselhaften Wetters in allen Kategorien pünktlich beendet. Das freut auch den Fachschaftsleiter Sven Kanthack: „Mit circa 550 Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den Altersklassen U8 bis Ü70 wurden eindrucksvolle Zahlen aufgestellt, was die ansteigende Popularität des Tennissports einmal mehr belegt und uns als Turnierleitung zufrieden stellt.“

In der Offenen Klasse Herren A gewinnt einmal mehr der mittlerweile 43-jährige Lehrer des Hans-Böckler-Berufskolleg Dominik Pfeiffer gegen Lokalmatador Jan Mirau (TK 78) mit 6:3, 6:1. Auch im Doppeldisziplin verteidigte der Verbandsligaspieler des Dinslakener BW an der Seite des Bottropers Jan-Rudolf Möller seinen Titel ungefährdet gegen Jan Mirau und Hagen Koppenborg (beide TK 78). In der Mixed-A offene Klasse kam es zum vereinsinternen Duell zwischen den Titelverteidigern der Winterstadtmeisterschaften Katharina Mirau und Hagen Koppenborg gegen die Sommerstadtmeister aus dem Vorjahr Sarah und Valentin Drees (alle TK 78). Letztere verteidigten ihren Titel aus dem Vorjahr.

Spannende Finals bei den Damen

Spannender war es bei den Damen, offene Klasse. Hier standen sich in einem umkämpften Damenendspiel TK78-Spielerin Ellice Rams und die an 1 gesetzte Favoritin Isabel Cerny (KHTC Mülheim) gegenüber. Nachdem Rams den ersten Satz 6:2 gewann, drehte Cerny durch fehlerfreies Spiel das Match und gewann 2:6, 6:2, 6:0.

Ähnlich knapp ging es im Doppel zu, in dem Sarah Drees/Mae Brinker (TK78) gegen die Verbandsligaspielerinnen des OTHC Jenny Meenderink/Linda Blumberg aufliefen. Hier mussten die leicht favorisierten OTHC-Akteurinnen im dritten Satz beim Stand von 5:7 6:4 0:3 aufgrund von Knieproblemen Meenderinks aufgeben. In den Königsdisziplinen der U18 Junioren und Juniorinnen gewannen erneut Niklas Doler, Kapitän der ersten Herrenmannschaft des TK 78 und Paulina Muth vom BTC.

Auch in den darunter liegenden Altersklassen hatten Spieler und Spielerinnen des TK 78 und BTC die Nase vorne. U16 Junioren Akin Tasdemir (TK 78), U14 Junioren Felix Kanthack (TK 78), U12 Junioren Davide Wolthaus (BTC) und U16 Juniorinnen Martha Brückner (OTHC), U14 Juniorinnen Antonella Jedamski (BTC), U12 Juniorinnen Nora Sophie Rathay (BTC), im Midcourt U9 Alessio Wolthaus (BTC) und im Kleinfeld U8 Ella Haupt vom TK 78 hießen am Ende die strahlenden Sieger.

TK 78 sicherte sich etliche Titel

In der Herren 30 und Herren 40 Kategorie konnten Spieler des TK 78 überzeugen. Tristan Preusse gewann gegen Vereinskollegen Thomas Naumann (beide TK 78) mit 6:3 6:1, Christian Swienty konnte Stefan Müsken (beide TK 78) in einem umkämpften Herren 40 Finale mit 6:7 6:3 6:2 schlagen und bei den Herren 40 B konnte sich erstmals Dennis Rieforth (TK78) in die Siegerliste eintragen. Er gewann eindruckvoll mit 6:1 6:4 gegen Oliver Neis (Duisburg Hamborn) und gab, wie auch im gesamten Turnierverlauf, keinen Satz ab. Bei den Damen 30 konnte die TK 78-Spielerin Anne Wagner im Gruppenspiel triumphieren.

