Jahn-Damen schaffen den Aufstieg aus eigener Kraft

Oberhausen. Die Volleyballerinnen des TV Jahn Königshardt haben durch einen spannenden 3:2-Sieg über Bayer Wuppertal den Aufstieg in die Oberliga geschafft.

Die Verbandsliga-Volleyballerinnen des TV Jahn Königshardt mussten am Samstag beim Tabellendritten von Bayer Wuppertal antreten. Bereits das Hinspiel hatte das Team von Trainer Hans-Gerd Martin mit 3:1 gewonnen. Und auch jetzt musste ein Sieg her, um den Aufstieg in die Oberliga perfekt zu machen. Dabei spielten die Jahn-Damen einen starken, fast fehlerfreien ersten Satz (25:18).

Doch in Satz zwei wendete sich das Blatt. Wuppertal war oft mit taktisch gut platzierten Angriffen erfolgreich, während Jahn auch Schwächen in der Annahme und im Aufschlag zeigte. So ging der Satz 18:25 verloren. Im dritten Satz war das Spiel ausgeglichen, aber gegen Ende war Wuppertal wieder stark in Angriff und Abwehr, während Jahn auch im Side-Out Schwächen zeigte (20:25). Im vierten Satz gelang Oberhausens Miriam Martin eine Aufschlagserie, wobei das Team auch die zurückgespielten Bälle mit guten Angriffen verwandeln konnte. Nach einer 11:0-Führung konnte der Vorsprung bis zum Satzende gehalten werden (25:13).

Somit musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Nach starkem Beginn wechselte Jahn bei 8:3 die Seiten. Auch danach lief es bis zum 13:8 gut. In der Folge gelang Wuppertal wieder starke Aufschläge und Jahn konnte seine Angriffe nicht durchbringen, auch weil Wuppertal sensationelle Abwehraktionen zeigten. So kam Bayer wieder auf 13:12 heran. Doch schließlich schaffte Jahn die beiden entscheidenden Punkte zum 15:12. Der Meistertitel und Aufstieg war damit unter Dach und Fach. Aus einem starken Team ragten Jana Röwer und Natalia Treder heraus.

TV Jahn: M. Martin, T. Martin, Röwer, Wegner, Kempkes, van Acken, Kißmann, Otto, Dittrich, Treder.

